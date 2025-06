Bezos, nozze blindate e cambio di rotta: niente Venezia per il superyacht Koru

Niente immagini da cartolina del maestoso superyacht Koru ormeggiato in laguna. In occasione delle nozze tra Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez, l’imponente imbarcazione lunga 127 metri non approderà a Venezia. Fonti qualificate riferiscono all’Adnkronos che il veliero più grande al mondo rimarrà al largo delle coste croate, nel mar Adriatico, dove si trova già da giorni.

A restare fuori dalla laguna sarà anche Abeona, la cosiddetta “nave ombra” lunga circa 75 metri, che accompagna Koru come supporto logistico. A bordo si trovano le auto preferite di Bezos, moderne moto d’acqua e l’elicottero personale di Lauren Sanchez, spesso utilizzato per spostamenti rapidi tra le isole del Mediterraneo.

Koru, costruito dal cantiere Oceanco e completato nel 2023, è un’opera di alta ingegneria navale ispirata ai grandi velieri del passato. Con tre alberi, può ospitare 18 ospiti e 36 membri dell’equipaggio. Il suo valore stimato si aggira intorno ai 250 milioni di dollari, secondo quanto riportato da "Esquire".

La scelta di non far arrivare il superyacht a Venezia rappresenta un netto cambio di programma rispetto alle ipotesi iniziali, che prevedevano un arrivo in grande stile con tutta la flotta. Secondo indiscrezioni, il motivo sarebbe legato a ragioni di sicurezza, aggravate dalle tensioni internazionali in Medio Oriente, che avrebbero spinto gli organizzatori a optare per un profilo più riservato per l’evento.

Anche la location del ricevimento nuziale, previsto per sabato 28 giugno e con un concerto di Lady Gaga, ha subito un cambiamento dell’ultimo minuto. Inizialmente programmato presso la Scuola Grande della Misericordia nel sestiere di Cannaregio, l’evento si svolgerà invece all’Arsenale di Venezia, nelle tese utilizzate per la fiera nautica.

L’Arsenale, antico cuore della potenza marittima della Serenissima, è oggi uno dei luoghi più sicuri e controllabili della città. Non è raggiungibile da terra e confina con il demanio militare, il che rende impossibili eventuali manifestazioni di protesta annunciate dal comitato "No Bezos".

Alla cerimonia sono attese numerose celebrità hollywoodiane e personalità del jet-set internazionale. Per garantire la massima riservatezza, le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate da parte degli organizzatori del matrimonio.