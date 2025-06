Meteo, caldo record in Italia: ondata africana investe Milano, Roma e Napoli con temperature fino a 40°C

L’Italia si sta preparando a vivere un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature che sfiorano i 40°C nelle principali città come Milano, Roma e Napoli. L’anticiclone africano Pluto continua a imperversare, portando afa torrenziale e condizioni estreme. È il momento di proteggersi dal grande calore: ecco cosa sapere per affrontare al meglio questa ondata di calore record. Anton, fondatore di iLMeteo.it, ci guida attraverso questa fase di caldo eccezionale.

L’anticiclone africano Pluto continua a dominare l’Italia, portando una nuova ondata di caldo eccezionale su tutto il territorio nazionale. Secondo le previsioni meteo di domenica 29 giugno, le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente, con picchi record fino a 38-40°C da Milano a Napoli, passando per Roma e Firenze.

Il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, ha confermato che il clima attuale è fortemente anomalo, con valori termici superiori di 7-8°C rispetto alla media stagionale. Non sarà una tipica estate mediterranea: le condizioni ricordano quelle dei Tropici, con un caldo opprimente e persistente anche durante le ore notturne.

L’anticiclone Pluto, descritto come il “guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia”, abbraccerà non solo l’Italia ma gran parte dell’Europa, dalla Penisola Iberica fino alle Isole Britanniche. L’Italia sarà al centro di questa vasta area di alta pressione, sperimentando giornate di sole intenso e temperature record.

A Milano il termometro potrebbe restare stabilmente sopra i 37-38°C per cinque giorni consecutivi, un evento senza precedenti nella storia climatica della città. Situazione simile anche per Firenze, Roma e Napoli, mentre nelle pianure del Nord e nelle aree interne del Centro si potranno raggiungere i 39-40°C nelle ore più calde.

Nemmeno la notte porterà sollievo: sono in arrivo le cosiddette “notti tropicali”, in cui la temperatura minima resta sopra i 20°C. In molte città, i valori percepiti si manterranno tra i 25 e i 28°C anche dopo il tramonto, con punte di 30°C. Questo fenomeno, riconosciuto dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), è un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in corso e rappresenta un rischio per la salute pubblica, soprattutto nei centri urbani più densamente popolati.

La stabilità atmosferica verrà interrotta solo da possibili temporali, previsti tra martedì 1 e venerdì 4 luglio, soprattutto sulle zone alpine e, localmente, in pianura tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il forte calore accumulato aumenterà il rischio di fenomeni estremi come nubifragi e grandinate.

Previsioni Meteo:

Domenica 29 giugno - Nord: cielo sereno e caldo estremo. Centro: sole con temperature fino a 39°C. Sud: tempo soleggiato, caldo meno intenso con venti da nord.

Lunedì 30 giugno - Nord: caldo intenso, possibili temporali sulle Alpi. Centro: sole e temperature elevate. Sud: cielo sereno e caldo persistente.

Martedì 1 luglio - Nord: temporali sparsi ma clima sempre molto caldo. Centro: soleggiato con punte oltre i 38°C. Sud: prevalenza di sole e temperature elevate.

Tendenza: la presenza dell’ resterà stabile fino al 5-6 luglio, quando si intravede una possibile tregua termica.