Mentana chiarisce su Instagram: Mai detto che lascio La7

Il mondo dei media è in fermento: voci di un possibile addio di Mentana a La7 circolano da giorni, alimentate da indiscrezioni e interpretazioni. Tuttavia, il direttore del TG ha deciso di mettere a tacere ogni rumors con parole chiare e decise su Instagram, smentendo qualsiasi cambiamento imminente. Con questa presa di posizione, Mentana ribadisce il suo impegno e la sua fedeltà alla rete, chiarendo che il suo futuro professionale rimane ancora da definire.

"Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte". Con queste parole Enrico Mentana smentisce le voci su un possibile addio a La7, dopo che un suo precedente post aveva alimentato le indiscrezioni.

Il direttore del TG La7 è intervenuto su Instagram pochi minuti dopo aver pubblicato un messaggio in cui annunciava: "Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata". Una frase che ha subito acceso nuove ipotesi su una sua eventuale uscita dalla direzione del notiziario di Urbano Cairo.

Leggi anche Enrico Mentana pronto a lasciare La7? Il post su Instagram fa pensare a un addio imminente

Nel primo post, Mentana aveva ringraziato gli utenti per i messaggi ricevuti: "Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell'altro. Non scomparirò!". Parole che hanno generato ulteriore incertezza sul futuro ruolo del giornalista all'interno dell’emittente.

Infine, Mentana ha lanciato una frecciata a chi lo critica online: "E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi".