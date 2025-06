Enrico Mentana pronto a lasciare La7? Il post su Instagram fa pensare a un addio imminente

Enrico Mentana ha condiviso un post su Instagram che ha riacceso le ipotesi su un possibile addio alla direzione del TG La7. Il giornalista ha ricordato che il prossimo 2 luglio 2025 ricorreranno quindici anni dalla sua nomina alla guida del telegiornale, lasciando intendere che potrebbe essere arrivato il momento di concludere questo lungo percorso professionale.

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7”, scrive Mentana nel post. “Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1”. Parole che suonano come un bilancio e, forse, un preludio a una scelta definitiva.

Mentana descrive questi anni a La7 come “intensissimi, ed esaltanti”, sottolineando l’impegno costante e la totale dedizione alla rete: “Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo”.

A colpire maggiormente è la riflessione finale, che molti hanno interpretato come un segnale d’addio: “Ma il più grande insegnamento – conclude Mentana – è che devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Il post ha subito suscitato una reazione emotiva tra i suoi follower. “Mentana non puoi assolutamente abbandonarci. In questi tempi cupi, dove l’informazione vacilla, resti una delle pochissime voci autorevoli”, ha scritto un utente. “Non faccia scherzi, la prego”, si legge in un altro commento.

Tra le reazioni anche quella di Cristina Parodi, che ha lasciato un messaggio affettuoso: “Ma tu Enrico non azzardarti ad abbandonare, per favore”. Un’ondata di affetto che dimostra quanto sia ancora forte il legame tra Mentana e il suo pubblico.