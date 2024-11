Maratona elezioni USA: Enrico Mentana leader degli ascolti su La7, Rai 1 domina la prima serata

La notte delle elezioni presidenziali statunitensi ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo italiano, con diverse reti impegnate in maratone informative per seguire in tempo reale lo spoglio dei voti. La7 ha registrato il maggior seguito grazie alla conduzione di Enrico Mentana, che ha attirato 525.000 telespettatori, pari al 12% di share. Su Rai 1, "Porta a Porta Speciale" ha coinvolto 637.000 spettatori, con uno share del 10,5%. Il "TG3 Speciale Elezioni USA" su Rai 3 ha ottenuto 274.000 telespettatori, corrispondenti al 5,3% di share.

Nella prima serata di martedì 5 novembre, Rai 1 ha primeggiato con il film "Un padre", che ha raccolto 2.706.000 spettatori e uno share del 15,1%. Su Canale 5, il ritorno del reality "La Talpa", condotto da Diletta Leotta, ha esordito con 2.250.000 telespettatori e il 14% di share. La7 ha visto "DiMartedì" condotto da Giovanni Floris raggiungere 1.584.000 spettatori, pari al 9,4% di share. Su Rai 3, "Amore Criminale – Storie di femminicidio" ha interessato 989.000 telespettatori, con uno share del 5,4%. Rete 4 ha trasmesso "È sempre Cartabianca" con Bianca Berlinguer, che ha registrato 589.000 spettatori e il 4,96% di share. Il film "Hercules – La leggenda ha inizio" su Italia 1 ha intrattenuto 959.000 telespettatori, ottenendo il 4,94% di share.

Nella fascia dell'access prime time, "Affari Tuoi" su Rai 1 ha dominato con 5.441.000 spettatori e uno share del 24,9%. "Striscia la Notizia" su Canale 5 ha raggiunto 3.101.000 telespettatori, con uno share del 14,2%. Su La7, "Otto e Mezzo" ha raccolto 1.914.000 spettatori, pari all'8,8% di share. Infine, su Italia 1, "N.C.I.S. – Unità Anticrimine" ha intrattenuto 1.321.000 telespettatori, con uno share del 6,1%.