Meteo, Italia nella morsa del caldo: oggi 18 città da bollino rosso, domani salgono a 21

L’Italia affronta un’ondata di caldo estremo, con temperature che sfiorano i 40 gradi e 18 città già sotto il bollino rosso. La situazione si fa ancora più critica: domani, l’allerta massima si estenderà a 21 mete, aumentando il rischio per la salute e la sicurezza di milioni di cittadini. In questo scenario, è fondamentale conoscere le misure di prevenzione per proteggersi dal colpo di calore e vivere al meglio queste giornate infernali.

Il caldo torrido continua a stringere l’Italia in una morsa soffocante, con temperature fino a 40 gradi e livelli di allerta massimi in gran parte del Paese. Oggi, sabato 28 giugno, sono 18 le città contrassegnate dal bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Questo livello, il più alto (allerta 3), segnala condizioni di emergenza con possibili effetti gravi sulla salute di tutta la popolazione.

Tra i centri più colpiti c'è Roma, che continua a registrare temperature elevate anche di notte, confermandosi tra le città con il maggior numero di "notti tropicali", insieme a Siracusa e Catania. La situazione è critica anche a Milano e Venezia, dove proprio in questi giorni è in corso il matrimonio del fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Leggi anche Meteo, Weekend bollente sull'Italia: temperature fino a 40°C con l'anticiclone africano Pluto

Le città interessate dal bollino rosso oggi sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. A queste si aggiungono 5 città da bollino arancione: Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo. I 4 bollini gialli riguardano solo città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria.

Domenica 29 giugno la situazione peggiorerà: saliranno a 21 le città in allerta rossa. A quelle già citate si aggiungeranno Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo. Il caldo non concederà tregua nemmeno domani: nessuna città avrà bollino verde. Solo Bari, Cagliari, Campobasso, Messina e Reggio Calabria manterranno il bollino giallo.

L’ondata di caldo eccezionale sta mettendo a dura prova anche il sistema sanitario. Il presidente nazionale della Sis 118, Mario Balzanelli, ha segnalato un forte incremento delle richieste di soccorso in tutte le regioni. Ogni giorno arrivano centinaia di chiamate per malori improvvisi, svenimenti, colpi di calore, e in alcuni casi anche emergenze cardiologiche e traumi da incidenti stradali, spesso riconducibili agli effetti del caldo estremo.

Il Ministero della Salute raccomanda di evitare le uscite tra le 11 e le 18 e di cercare riparo in luoghi climatizzati. Fondamentale l’idratazione: bere almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno, con l’aggiunta di sali minerali. Da evitare l’esposizione diretta al sole, soprattutto nelle ore centrali, e privilegiare ambienti ombreggiati e ventilati.

Tra i consigli pratici: cappelli bagnati, evitare di nuotare dopo i pasti, non assumere alcolici prima dell’esposizione al sole, seguire una dieta leggera ricca di frutta, verdura e cereali integrali, e riposare almeno 6 ore ogni notte. È importante non guidare dopo pasti abbondanti o consumo di alcol e consultare il medico per un’eventuale modifica delle terapie farmacologiche in corso.

In caso di malori improvvisi, anche lievi, è fondamentale contattare immediatamente il 118. A Roma e in tutto il Lazio, il servizio di emergenza Ares 118 ha già segnalato un aumento di chiamate legate a riacutizzazioni di patologie croniche negli anziani, oltre a numerosi casi di turisti colpiti da colpi di calore.