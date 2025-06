Meteo, allarme caldo: oggi 6 città da bollino rosso, domani salgono a 13

L’Italia è stretta nella morsa del caldo estremo. Oggi, giovedì 26 giugno, sono sei le città classificate con il bollino rosso, segnale di allerta massima per temperature elevate con effetti potenzialmente dannosi anche su soggetti sani. Il bollettino quotidiano sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un peggioramento per domani, quando le città in emergenza saliranno a tredici, stabilendo un nuovo record per l’estate in corso.

Bollino rosso oggi: 6 città sotto assedio

Oggi sono sei le città con livello 3 di allerta: Bologna, Firenze, Torino, Bolzano, Brescia e Perugia. In queste aree, il caldo raggiungerà picchi critici, mettendo a rischio la salute pubblica.

Bollino arancione in gran parte del Paese

Altre tredici città italiane sono contrassegnate dal bollino arancione, che indica un livello 2 di allerta. Si tratta di Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Cagliari.

Domani si aggrava la situazione: 13 città da bollino rosso

Per venerdì 27 giugno è previsto un aumento delle città in emergenza, con ben 13 capoluoghi su 27 monitorati dal Ministero che raggiungeranno il livello massimo di allerta: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Bollino arancione in 10 città

Dieci città passeranno a bollino arancione: Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo.

Bollino giallo e nessuna zona verde

Resteranno con bollino giallo solo quattro città: Messina, Genova, Civitavecchia e Bari. Nessuna località sarà classificata con il bollino verde, a indicare l’assenza totale di condizioni meteo favorevoli.