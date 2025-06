Meteo, caldo record in Italia: oggi 13 città da bollino rosso, domani salgono a 18

Home / Social News / Meteo, caldo record in Italia: oggi 13 città da bollino rosso, domani salgono a 18

Fine settimana rovente su gran parte dell’Italia, con temperature in rapido aumento e condizioni di emergenza in diverse aree. Secondo il bollettino del ministero della Salute, il caldo eccezionale sta investendo da Nord a Sud, facendo scattare l’allerta massima in molte città. Oggi, venerdì 27 giugno, sono 13 le città da bollino rosso, ma domani il numero salirà a 18, segnalando un’ondata di calore senza precedenti. Prepariamoci a vivere giorni di forte prova per la nostra salute e il nostro benessere.