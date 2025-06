Nozze da sogno a Venezia: Jeff Bezos e Lauren Sánchez celebrano l'amore tra star, lusso e incanto italiano

In un’atmosfera da sogno, Venezia si è trasformata nel palcoscenico perfetto per una delle nozze più glamour dell’anno. Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno scelto questa città incantata per celebrare il loro amore tra star, lusso e il fascino senza tempo dell’Italia. Con emozione e gratitudine, Bezos ha ringraziato Venezia, lasciando tutti senza fiato: questo evento resterà nella memoria come un vero capolavoro di magia e romanticismo.

"Amiamo Venezia, questa città splendida, meravigliosa, unica al mondo. Ci ha accolti con il suo incanto. Grazie Venezia, grazie Italia". Con queste parole Jeff Bezos ha dato il via alla serata che ha celebrato il suo matrimonio con Lauren Sánchez, accolta da un’ovazione calorosa da parte dei 250 ospiti presenti sull’isola di San Giorgio Maggiore, affacciata sul bacino di San Marco, di fronte a Palazzo Ducale.

Sebbene la coppia si fosse già sposata legalmente negli Stati Uniti, la cerimonia veneziana ha rappresentato il vero coronamento del loro amore. Un evento sontuoso e romantico, in cui Bezos e Sánchez hanno ripetuto simbolicamente il loro "I do" tra scenografie da favola e un pubblico stellare. "Un omaggio a Venezia e all’Italia", ha dichiarato Lauren, descrivendo l’esperienza come "una favola moderna".

La cerimonia ha trasformato la Serenissima in un palcoscenico esclusivo, attirando nomi di primo piano del jet set internazionale: Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Usher, Ellie Goulding e Bill Gates sono solo alcuni degli ospiti arrivati a bordo di motoscafi privati sull’isola di San Giorgio, diretti all’anfiteatro del Teatro Verde.

La sfilata glamour ha visto protagoniste anche Khloé Kardashian, Karlie Kloss, Ivanka Trump, Kris Jenner e Jewel, in abiti da haute couture tra silhouette eleganti, spacchi vertiginosi e tonalità pastello. La regina Rania di Giordania ha scelto invece uno stile sobrio ed estremamente raffinato. Tra gli uomini presenti, in smoking impeccabili, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Jared Kushner, Sam Altman e Francois-Henri Pinault.

Lauren Sánchez ha incantato tutti con un abito da sposa bianco con strascico e velo, impreziosito da due anelli straordinari: oltre al celebre anello di fidanzamento con diamante rosa da 30 carati, ha indossato una nuova fede nuziale con diamante ovale stimato intorno ai 45 carati, dal valore di oltre 6 milioni di dollari.

L’organizzazione della serata è stata curata nei minimi dettagli dall’agenzia Lanza & Baucina Limited, fondata a Londra da tre aristocratici italiani. Il menù stellato è stato firmato dallo chef Fabrizio Mellino, con i dessert di Sal De Riso e la monumentale torta nuziale creata dal maestro pasticcere Cédric Grolet.

Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione di Matteo Bocelli, figlio di Andrea, che ha interpretato "Can't Help Falling in Love" di Elvis Presley, regalando intensità e commozione alla cerimonia.

Dopo il matrimonio, un after-party segreto sarebbe stato organizzato per una cerchia ristretta di invitati, in una location top secret protetta da misure di sicurezza elevate. Intanto, Lauren ha aggiornato il suo nome su Instagram in Lauren Sanchez Bezos, pubblicando uno scatto in abito da sposa accanto a Jeff Bezos, sorridenti tra gli applausi degli invitati.

La luna di miele veneziana dei “Sanchoz” proseguirà sabato 28 giugno all’Arsenale, nell’area delle Tese. La location, scelta per ragioni di sicurezza, è isolabile via acqua e terra e ospiterà un evento in stile “Met Gala veneziano”, tra 80.000 rose, arredi di design e scenografie monumentali.

Il tema della festa da ballo potrebbe spaziare tra due ambientazioni spettacolari: da un lato il fasto del Settecento veneziano, con maschere e omaggi a Casanova, dall’altro lo splendore degli anni Venti, ispirato al mondo glam e jazz de "Il Grande Gatsby". Tra gli artisti che potrebbero esibirsi, circolano i nomi di Lady Gaga ed Elton John, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.