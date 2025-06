Jeff Bezos e Lauren Sanchez, nozze da sogno a Venezia tra celebrità, lusso e proteste

Tutto è pronto per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, previsto dal 24 al 26 giugno a Venezia. Tre giorni di celebrazioni che trasformeranno la città lagunare in un palcoscenico da favola, con ospiti di fama mondiale, scenografie da sogno e un’organizzazione imponente sotto massima riservatezza.

La cerimonia principale dovrebbe svolgersi all’Aman Hotel, la stessa location che nel 2014 ospitò le nozze di George Clooney e Amal Alamuddin. Ma l’intero evento coinvolgerà anche altri alberghi di prestigio come il St. Regis, il Gritti, il Danieli e il Kempinski, dove sono state riservate numerose camere per gli invitati internazionali.

Secondo indiscrezioni riportate da "Il Gazzettino", tra i partecipanti attesi figurano nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Katy Perry, Orlando Bloom, Barbra Streisand e Kris Jenner. La stilista Diane von Furstenberg, che vive parte dell’anno a Venezia, avrebbe un ruolo speciale come “padrona di casa” per alcuni ospiti e vorrebbe portare Bezos alla Biennale Architettura.

La vera protagonista sarà però la sposa. Lauren Sanchez, nota per il suo stile appariscente, sfoggerà ben 27 abiti nell’arco dei tre giorni. Il vestito principale sarà firmato Oscar de la Renta, ma figurano anche creazioni di Dolce & Gabbana e Galia Lahav. La supervisione stilistica sarà affidata ad Anna Wintour, direttrice di “Vogue”, che starebbe negoziando un’esclusiva milionaria per raccontare le nozze.

Tra le location ipotizzate per i festeggiamenti ci sono Palazzo Pisani Moretta per un party esclusivo e l’isola di San Giorgio per una cena placée. L’arrivo degli sposi è previsto in perfetto stile veneziano: a bordo del celebre taxi d’epoca Fosca 342, salvo imprevisti causati dai “cortei acquei anti-Bezos”.

L’intero evento è avvolto nel massimo riserbo. Tutti i partecipanti, dai camerieri agli ospiti vip, avrebbero firmato rigidi accordi di riservatezza. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma le indiscrezioni circolano con insistenza tra social e ambienti veneziani, alimentando un clima da attesa mediatica febbrile.

Non mancano le polemiche. Sui muri delle calli sono apparsi manifesti con la scritta “No space for Bezos” e per venerdì è prevista una manifestazione a Rialto contro le nozze sfarzose e l’uso di Venezia come scenografia per eventi di lusso riservati a pochi privilegiati.