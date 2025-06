Ferrari, Vasseur rassicura sul futuro: Siamo concentrati, dormo benissimo

Nonostante le sfide della prima metà di stagione, Frederic Vasseur rassicura i tifosi Ferrari: “Siamo concentrati e dormo benissimo”. La sua leadership resta saldo, mentre il team lavora con determinazione per risalire la china. I risultati ancora lontani dagli obiettivi non scalfiscono la fiducia nel progetto, e la passione per Maranello brucia più forte che mai. Vasseur è convinto: il meglio deve ancora venire, e noi lo aspettiamo con entusiasmo.