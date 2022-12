Ferrari: Ufficiale! Frédéric Vasseur è il nuovo team principal

Il futuro della Ferrari è iniziato. Attraverso un annuncio sui propri canali, infatti, la scuderia di Maranello ha ufficializzato l’arrivo di Frédéric Vasseur come team principal al posto del dimissionario Mattia Binotto.

“La Scuderia Ferrari annuncia che Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager” si legge come didascalia a una foto che vede Vasseur già vestito di tutto punto con la divisa ufficiale del Cavallino Rampante.

“Grazie Fred e buona fortuna. Faremo il tifo per te ovunque tu vada”. Si era invece concluso con queste parole il lungo saluto dell’Alfa Romeo Racing ORLEN nei confronti di Vasseur, pubblicato nella mattinata di martedì 13 dicembre, con il quale, pochi minuti prima dell’annuncio della Ferrari, il team svizzero di Formula 1 annunciava l’addio dell’ingegnere francese.

Altre News per: ferrariufficialefrédéricvasseurnuovoteamprincipal