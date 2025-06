Scaletta Concerto Radio Italia 2025 a Palermo: orari, cantanti e dove vederlo in diretta

Stasera, venerdì 27 giugno, Palermo si accende per Radio Italia Live – Il Concerto, un evento imperdibile che porta sul palco grandi star della musica italiana. Al Foro Italico, dalle 20:40, il pubblico potrà vivere emozioni indimenticabili, sia dal vivo che in diretta su Radio Italia TV, Sky Uno, NOW e TV8. Preparatevi a una serata di musica, energia e spettacolo: ecco tutto quello che c’è da sapere!