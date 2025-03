Formula 1: Guida al GP d'Australia 2025 – Orari e Dove Vederlo

La stagione 2025 della Formula 1 prende il via con il Gran Premio d'Australia sul circuito cittadino di Albert Park a Melbourne. Questo evento segna l'inizio della 75ª edizione del Campionato Mondiale di F1.

Programma del Weekend

Venerdì 14 marzo:

02:30 – Prove Libere 1

– Prove Libere 1 06:00 – Prove Libere 2

Sabato 15 marzo:

02:30 – Prove Libere 3

– Prove Libere 3 06:00 – Qualifiche

Domenica 16 marzo:

05:00 – Gara

Dove Seguire il GP d'Australia

Diretta TV: Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Streaming: Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go; in alternativa, è disponibile il servizio NOW con il Pass Sport.

Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go; in alternativa, è disponibile il servizio NOW con il Pass Sport. Differita in chiaro: Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita su TV8: Sabato 15 marzo: Qualifiche alle 13:30 Domenica 16 marzo: Gara alle 14:00

Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita su TV8:

Novità della Stagione 2025

La Ferrari presenta una formazione inedita con Charles Leclerc e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, pronti a sfidare il campione in carica Max Verstappen su Red Bull e la competitiva McLaren di Lando Norris.

Caratteristiche del Circuito di Albert Park

Lunghezza: 5,303 km

Curve: 14 (9 a destra, 5 a sinistra)

(9 a destra, 5 a sinistra) Zone DRS: 4

Giro record in gara: 1'19"813 (Charles Leclerc su Ferrari nel 2024)

Il Gran Premio d'Australia rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati, offrendo un mix di adrenalina e competizione sul suggestivo tracciato di Melbourne.

