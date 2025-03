MotoGp d'Argentina 2025: orari e dove vedere la in diretta

Oggi, sabato 15 marzo 2025, si terrà la seconda gara Sprint della stagione MotoGP sul circuito di Termas de Río Hondo, in Argentina. La Sprint Race è programmata per le ore 19:00 italiane.

Le qualifiche della MotoGP si svolgeranno dalle 14:50 alle 15:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre, TV8 (canale 8 del digitale terrestre) offrirà la diretta in chiaro sia delle qualifiche sia della Sprint Race.

Per lo streaming, gli abbonati Sky possono utilizzare l'app SkyGo, mentre NOW offre un servizio di streaming a pagamento. La diretta delle qualifiche e della Sprint Race sarà disponibile gratuitamente sul sito di TV8.

Dopo il dominio di Marc Márquez nel primo round in Thailandia, il suo compagno di squadra in Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, punta a migliorare la sua performance, avvicinandosi al leader del campionato. Il campione in carica, Jorge Martín, è ancora assente a causa di un infortunio.

Il circuito di Termas de Río Hondo, lungo 4,8 km con 14 curve, è noto per le sue sfide tecniche e promette una gara avvincente.

