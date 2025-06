Offerte Laifen Prime Day: sconti fino al 40% su Amazon e sullo store ufficiale

Se il Prime Day 2025 è ancora lontano, nessun problema: Laifen anticipa tutti con sconti fino al 40% su Amazon e sul suo store ufficiale. Dall’27 giugno al 17 luglio, approfitta di offerte imperdibili su spazzolini elettrici e asciugacapelli di alta qualità. È il momento perfetto per fare il pieno di innovazione a prezzi irresistibili. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

In attesa del Prime Day 2025 di Amazon, in programma dall’8 all’11 luglio, Laifen anticipa i tempi con una campagna promozionale che parte oggi, 27 giugno, e prosegue fino al 17 luglio. L’azienda ha attivato una serie di sconti fino al 40% validi sia su Amazon che sullo store ufficiale, dedicati ai suoi prodotti di punta come spazzolini elettrici e asciugacapelli.

Tra le offerte più interessanti figurano i modelli Laifen Mini e Laifen SE Lite, due asciugacapelli dalle prestazioni elevate: il primo pensato per chi viaggia, il secondo più adatto a un uso quotidiano e professionale. In promozione anche lo spazzolino elettrico Laifen Wave, apprezzato per efficienza e design.

Chi sceglie di acquistare direttamente dal sito ufficiale di Laifen può usufruire anche di un ulteriore sconto extra del 5% utilizzando il codice promozionale PRPD5 al momento del pagamento.

Le offerte Laifen per il Prime Day rappresentano un’occasione utile per acquistare dispositivi per la cura personale a prezzi ridotti, approfittando dei vantaggi sia qui su Amazon che sullo shop ufficiale. Tutti gli sconti saranno disponibili fino a mercoledì 17 luglio 2025.