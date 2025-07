Reolink - offerte anticipate per l’Amazon Prime Day: sconti fino al 40%

Fino al 7 luglio, sconti esclusivi su videocamere 4K, sistemi dual-lens e videocitofoni smart per proteggere la casa durante l’estate

Reolink, leader nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti per case e aziende, dà il via alle sue offerte anticipate per l’Amazon Prime Day con sconti imperdibili fino al 40% sulle sue soluzioni di sicurezza più apprezzate.

Da oggi fino al 7 luglio, prima dell’inizio del Prime Day, sullo store Amazon di Reolink, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto oltre ai coupon già disponibili su Amazon. Fra le offerte: la videocamera wireless 4K Argus PT Ultra, la videocamera WiFi dual-lens TrackMix e il campanello video smart - perfetti per mantenere la propria abitazione al sicuro mentre durante le vacanze estive.

Reolink Argus PT Ultra con pannello solare: protezione completa a 109,99 euro

Con una rotazione di 355° e un'inclinazione di 140°, Argus PT Ultra offre una copertura completa senza punti ciechi. L'ampio campo visivo, unito al controllo a distanza, consente di monitorare facilmente ogni angolo con un'unica telecamera. Inoltre, grazie alla visione notturna nitida e al supporto dei pannelli solari, offre una sicurezza affidabile senza bisogno di cablaggi. Inizialmente a 149,99 euro, ora è in sconto a 109,99 euro.

Reolink TrackMix WiFi: sistema di tracciamento dual-lens a 139,99 euro

TrackMix WiFi è una telecamera pan-tilt-zoom 4K con due obiettivi: uno per una visione ampia e uno per i dettagli ravvicinati. Rileva automaticamente le persone o i veicoli e mostra entrambe le viste su un unico schermo, in modo da non perdersi nulla. Grazie alla rotazione agevole e al rilevamento intelligente, è ideale per tenere d'occhio tutto ciò che conta. Inizialmente a 199,99 euro, ora in sconto a 139,99 euro.

Oltre al modello WiFi, Reolink offre anche le versioni Reolink TrackMix LTE + pannello solare (ora in sconto a 229,99 euro, da 299,99 euro) e Reolink TrackMix PoE (ora in sconto a 139,99 euro, da 199,99 euro) di questa soluzione.

Reolink Video Doorbell-PoE sicurezza smart per la porta d'ingresso a 89,99 euro

Questo campanello PoE consente di rispondere alla porta da qualsiasi luogo con video nitidi in 2K+ e avvisi di movimento istantanei e offre prestazioni stabili e un audio bidirezionale chiaro, in modo da poter vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale. L'ampia copertura orizzontale e il rilevamento intelligente consentono di individuare facilmente pacchi e persone. Inizialmente a 115,99 euro, ora in sconto a 89,99 euro.

Oltre al modello PoE, Reolink offre anche le versioni Reolink Video Doorbell - WiFi (ora in sconto a 99,99 euro, da 129,99 euro) e Reolink Video Doorbell - Battery (ora in sconto a 115,79 euro, da 139,99 euro) del suo campanello smart, progettate per facilitare l'installazione.

Se si sta per partire per le vacanze o si sta semplicemente trascorrendo la stagione estiva a casa, è il momento ideale per aggiornare la sicurezza domestica. Le offerte anticipate di Reolink per il Prime Day sono attive fino al 7 luglio, con sconti fino al 40% sulle telecamere più performanti del brand, disponibili nello store Amazon di Reolink Italia.

Proteggere la casa in modo intelligente, semplice e conveniente è ora possibile, giusto in tempo per un’estate senza pensieri.