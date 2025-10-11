Ultimo weekend di sconti Laifen su Amazon: le offerte del Prime Day autunnale ancora attive

Anna Spiotta | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ultimo weekend

Le offerte Laifen del Prime Day autunnale sono ancora disponibili su Amazon, ma soltanto per questo weekend. Alcuni degli sconti migliori resteranno validi fino a lunedì o martedì, a seconda del prodotto. È l’ultima occasione per approfittare dei prezzi Prime prima della chiusura delle promozioni.

Tra i prodotti in sconto ci sono diversi modelli di spazzolini elettrici e rasoi della linea Laifen.

    Wave (ABS): da 79,99 € a 59,99 € (-25%) – in offerta fino al 14 ottobre

  • Wave (AA): da 99,99 € a 75,99 € (-24%) – in offerta fino al 13 ottobre

  • Wave (SS): da 99,99 € a 79,99 € (-20%) – in offerta fino al 14 ottobre

  • Wave Special (White): da 89,99 € a 76,49 € (-15%) – in offerta fino al 14 ottobre

  • Wave Special (Green): da 89,99 € a 76,49 € (-15%) – in offerta fino al 14 ottobre

  • T1 Pro (Grey): da 159,99 € a 135,99 € (-15%) – in offerta fino al 13 ottobre

  • P3 Pro (Space Grey): da 199,99 € a 169,99 € (-15%) – in offerta fino al 13 ottobre

Tutti i prodotti possono essere acquistati direttamente tramite lo store ufficiale Laifen su Amazon Italia. Si tratta delle ultime ore utili per ottenere gli sconti Prime su spazzolini e rasoi Laifen, disponibili fino a esaurimento o alla fine del periodo promozionale.