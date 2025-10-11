Ultimo weekend di sconti Laifen su Amazon: le offerte del Prime Day autunnale ancora attive
Le offerte Laifen del Prime Day autunnale sono ancora disponibili su Amazon, ma soltanto per questo weekend. Alcuni degli sconti migliori resteranno validi fino a lunedì o martedì, a seconda del prodotto. È l’ultima occasione per approfittare dei prezzi Prime prima della chiusura delle promozioni.
Tra i prodotti in sconto ci sono diversi modelli di spazzolini elettrici e rasoi della linea Laifen.
Wave (ABS): da 79,99 € a 59,99 € (-25%) – in offerta fino al 14 ottobre
Wave (AA): da 99,99 € a 75,99 € (-24%) – in offerta fino al 13 ottobre
Wave (SS): da 99,99 € a 79,99 € (-20%) – in offerta fino al 14 ottobre
Wave Special (White): da 89,99 € a 76,49 € (-15%) – in offerta fino al 14 ottobre
Wave Special (Green): da 89,99 € a 76,49 € (-15%) – in offerta fino al 14 ottobre
T1 Pro (Grey): da 159,99 € a 135,99 € (-15%) – in offerta fino al 13 ottobre
P3 Pro (Space Grey): da 199,99 € a 169,99 € (-15%) – in offerta fino al 13 ottobre
Tutti i prodotti possono essere acquistati direttamente tramite lo store ufficiale Laifen su Amazon Italia. Si tratta delle ultime ore utili per ottenere gli sconti Prime su spazzolini e rasoi Laifen, disponibili fino a esaurimento o alla fine del periodo promozionale.