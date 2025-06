Lauren Sanchez, da dislessica a giornalista, pilota e astronauta: chi è la nuova moglie di Jeff Bezos

Lauren Sanchez, una donna che ha sfidato ogni ostacolo, passando dalla dislessia a diventare giornalista, pilota e astronauta, ora conquista anche il cuore di Jeff Bezos. La loro romantica unione a Venezia, davanti a 250 invitati, segna l’inizio di un nuovo capitolo per questa straordinaria protagonista. Chi è davvero Lauren Sanchez, e quali sono i segreti dietro il suo incredibile percorso? Scopriamolo insieme.

Lauren Sanchez ha detto ufficialmente "sì" a Jeff Bezos in una romantica cerimonia a Venezia, dopo il matrimonio legale celebrato negli Stati Uniti. Davanti a 250 invitati, la coppia ha scambiato le promesse sull’isola di San Giorgio, trasformando la laguna in un palcoscenico da sogno.

Nata nel dicembre 1969 ad Albuquerque, nel New Messico, da una famiglia di origini messicane, Lauren ha affrontato fin da piccola una grande sfida: una dislessia non diagnosticata che le ha reso difficile l'apprendimento. Solo durante l’università, grazie all’intuizione di un’insegnante, ha ottenuto finalmente una diagnosi che ha cambiato la sua vita. Quel momento, racconta, l'ha resa più forte e consapevole delle proprie capacità.

Il sogno di diventare giornalista l’ha portata a muovere i primi passi nelle redazioni locali di Los Angeles e Phoenix. La sua carriera è decollata con il programma 'Extra', poi con Fox Sports e successivamente con 'Good Day L.A.' e il notiziario serale 'Fox 11 News at Ten'. Ha partecipato a celebri programmi come 'The View' e 'Larry King Live', oltre a condurre il talent show 'So You Think You Can Dance'.

Nel 2016, guidata dalla sua curiosità e dalla voglia di mettersi alla prova, Sanchez ha deciso di imparare a pilotare elicotteri. Poco dopo ha fondato la Black Ops Aviation, la prima compagnia di riprese aeree guidata da una donna. Da allora ha unito la passione per il volo ai suoi progetti professionali.

La sua esperienza di vita ha ispirato anche la scrittura. Con il libro per bambini 'The Fly Who Flew to Space' ha voluto incoraggiare tutti i bambini che affrontano difficoltà scolastiche. Il libro è entrato nella classifica dei bestseller del New York Times, confermando il suo successo anche nel mondo editoriale.

Il 14 aprile 2024 ha raggiunto un altro traguardo straordinario: è salita a bordo della prima missione spaziale turistica con un equipaggio interamente femminile, organizzata dalla Blue Origin di Jeff Bezos. Oltre a volerla fortemente, è stata lei stessa a selezionare il team — tra cui Katy Perry e Gayle King — e a disegnare, con la maison Monse, le tute indossate durante il volo suborbitale a oltre 100 km dalla Terra.

"Sposerò l’uomo dei miei sogni", aveva dichiarato Sanchez parlando del suo futuro con Bezos. Entrambi al secondo matrimonio: lei è stata sposata con l’agente Patrick Whitesell, da cui ha avuto due figli; Bezos è stato legato per 26 anni a MacKenzie Tuttle, con cui ha quattro figli.

A Venezia, la loro unione è stata celebrata con giorni di festeggiamenti tra lusso, relax e celebrità internazionali. Il matrimonio, sull’isola di San Giorgio, ha unito privacy e spettacolarità in un evento che ha attirato l’attenzione del mondo intero.