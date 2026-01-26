Victoria Beckham rivede Le Spice Girls alla festa di Emma Bunton tra tensioni familiari e il messaggio di David

La festa per i 50 anni di Emma Bunton riunisce quasi tutte le Spice Girls e riporta Victoria Beckham sotto i riflettori, mentre sullo sfondo restano le tensioni familiari con il figlio Brooklyn.

Nel pieno di un periodo delicato per la famiglia Beckham, Victoria è riapparsa in pubblico per un evento dal forte valore simbolico: il 50° compleanno di Emma Bunton. La celebrazione si è svolta nella campagna inglese, in una location molto frequentata da celebrità, trasformandosi in un momento carico di nostalgia per i fan del pop anni Novanta.

Per l’occasione si è ricomposto quasi del tutto lo storico gruppo delle Spice Girls. Accanto alla festeggiata, conosciuta come Baby Spice, c’erano anche Geri Halliwell e Mel C, mentre Victoria ha scelto di condividere la serata con le ex compagne di band, tra sorrisi, abbracci e ricordi di un’epoca che ha segnato la musica pop britannica.

Sui social, la stilista ha pubblicato uno scatto della serata dedicando parole affettuose all’amica, definendola un’anima speciale e ribadendo il legame che ancora unisce il gruppo. Il post ha acceso l’entusiasmo dei follower, ma a catturare l’attenzione è stato anche l’intervento del marito David Beckham, che ha commentato esprimendo gioia per il momento e immaginando l’emozione dei fan davanti a una serata così significativa.

La riunione, però, non è stata completa. All’appello mancava Mel B, unica assente tra le cinque, che ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza con un messaggio pubblico di auguri, confermando l’affetto verso la collega. L’assenza non ha impedito alla festa di trasformarsi in un’occasione speciale, ma ha sottolineato come il gruppo oggi si ritrovi solo in circostanze particolari.

A rendere più complesso il clima attorno all’evento resta la vicenda che coinvolge il primogenito della coppia, Brooklyn Beckham. Nei giorni precedenti, il ragazzo aveva affidato ai social accuse pesanti nei confronti dei genitori, parlando di interferenze e comportamenti poco rispettosi legati al suo matrimonio con Nicola Peltz, dichiarazioni che avrebbero ferito profondamente David e Victoria.

In questo contesto, la serata con le ex compagne di band è apparsa come una pausa luminosa dentro una fase segnata da tensioni familiari. Tra musica, complicità e ricordi condivisi, Victoria ha mostrato un volto sereno, sostenuta dall’amicizia di lunga data e dall’eco di quel Girl Power che continua a rappresentare una parte centrale della sua storia.