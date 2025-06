Fognini contro Alcaraz a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta TV

Oggi, lunedì 30 giugno, si apre ufficialmente Wimbledon 2025, il torneo più atteso dell’anno sull’erba londinese. Tra i tanti duelli imperdibili, spicca il primo turno tra il campione in carica Carlos Alcaraz e l’italiano Fabio Fognini, un confronto che promette emozioni e spettacolo. Un match da seguire in diretta TV, per vivere da vicino l’inizio di questa nuova avventura tennistica. Ecco tutte le informazioni su orario, precedenti e come seguirlo.