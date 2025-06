Roland Garros 2025, Sinner domina Rublev e vola ai quarti: ora sfida con Bublik

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Roland Garros 2025, eliminando Andrey Rublev con un netto 6-1, 6-3, 6-4. Il talento azzurro ha dominato il match sin dalle prime battute, mostrando una forma eccezionale e pochi errori. Ora, l'attenzione è rivolta al prossimo avversario: Alexander Bublik.

L’azzurro ha preso subito in mano il gioco, dominando il primo set in appena 35 minuti con un ritmo elevato e pochissimi errori. Anche il secondo parziale è scivolato via in 42 minuti, con Sinner sempre in controllo grazie a un servizio solido e colpi profondi da fondo campo.

Più combattuto il terzo set, durato circa 50 minuti, in cui Rublev ha cercato di reagire tenendo il proprio turno di servizio fino al 4-5. Ma sul 5-4 Sinner ha piazzato il break decisivo, sfruttando un calo del russo e chiudendo il match senza concedere ulteriori opportunità.

Con questa vittoria, il campione altoatesino prosegue il suo percorso allo Slam parigino e affronterà ora Alexander Bublik per un posto in semifinale. Il kazako, attualmente numero 62 del ranking ATP, ha superato a sorpresa Jack Draper, numero 5 del mondo, negli ottavi di finale.

Sinner arriva al prossimo turno con il morale alto e un rendimento costante, confermando la sua forma eccellente in questa edizione del Roland Garros.