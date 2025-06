Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone - nuovo aggiornamento

Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone si preparano a diventare ancora più epici con un nuovo, importante aggiornamento di contenuti in arrivo mercoledì 2 luglio con la Stagione 04 Furiosa

Questa nuova fase introduce mappe inedite, modalità, armi, eventi speciali e molto altro, tra cui playlist cel-shaded disponibili in tutte le modalità e nuove funzionalità Battle Royale come il Potenziamento da Campo Barriera per Porte e il Perk Maestro del Bottino. Inoltre, sarà possibile ottenere il Pacchetto Tracer Beavis and Butthead per un tocco di follia extra.

Ecco cosa vi aspetta nella Stagione 04 Furiosa:

Multigiocatore Black Ops 6

Due nuove mappe : Partecipate all’inaugurazione della distilleria Rolling Hills su Fringe, una reinterpretazione della mappa vista per la prima volta in Black Ops 3. Sperimentate anche Eclipse Strike, un nightclub Avalon caratterizzato da musica dance e tavoli illuminati al neon dove si consumano affari loschi.

: Partecipate all’inaugurazione della distilleria Rolling Hills su Fringe, una reinterpretazione della mappa vista per la prima volta in Black Ops 3. Sperimentate anche Eclipse Strike, un nightclub Avalon caratterizzato da musica dance e tavoli illuminati al neon dove si consumano affari loschi. Playlist Cel-Shaded : Vivete le versioni cel-shaded di Nuketown, Babylon, Skyline, Stakeout e Grind nelle modalità rientro 6v6 all’interno del CODtoons Moshpit. Provate anche Party Ops, che include tutte le mappe (tranne Stakeout) per un’esperienza di gioco alternativa.

: Vivete le versioni cel-shaded di Nuketown, Babylon, Skyline, Stakeout e Grind nelle modalità rientro 6v6 all’interno del CODtoons Moshpit. Provate anche Party Ops, che include tutte le mappe (tranne Stakeout) per un’esperienza di gioco alternativa. Party Ops LTM: Dimostrate la vostra abilità in questa modalità party Free for All a tempo limitato! Competete in diversi minigiochi che metteranno alla prova la vostra capacità di adattarvi alle regole che cambiano, passando da una sfida di “ce l’hai” con il Bo Staff a una gara di ballo o una variante tattica delle sedie musicali.

Modalità Zombi Black Ops 6

Liberty Falls Cel-Shaded e Modalità Abomination Challenge : Affrontate un potente nemico Elite in una versione speciale cel-shaded di Liberty Falls.

: Affrontate un potente nemico Elite in una versione speciale cel-shaded di Liberty Falls. Modalità Starting Room : Difendetevi da ondate di non morti nella zona Starting Room cel-shaded disponibile su tutte le mappe!

: Difendetevi da ondate di non morti nella zona Starting Room cel-shaded disponibile su tutte le mappe! Eventi Classifica: Scalate la classifica e diventate i Re dei Morti grazie ai nuovi eventi leaderboard pensati per la modalità Zombi.

Warzone

Nuove funzionalità di gameplay : Richiedete un Care Package per ricevere supporto aggiuntivo e ottenere due nuovi oggetti, la Hand Cannon e la Barriera per Porte. Potenziate le vostre abilità di saccheggio con il Perk Maestro del Bottino e affrontate il Contratto Cerca & Distruggi.

: Richiedete un Care Package per ricevere supporto aggiuntivo e ottenere due nuovi oggetti, la Hand Cannon e la Barriera per Porte. Potenziate le vostre abilità di saccheggio con il Perk Maestro del Bottino e affrontate il Contratto Cerca & Distruggi. Rebirth Island Cel-Shaded : In arrivo a metà stagione, Rebirth Island riceve uno stile animato unico. Combattete in aree iconiche come Harbor, Prison Block e Living Quarters, tutte ripensate in chiave cel-shaded.

: In arrivo a metà stagione, Rebirth Island riceve uno stile animato unico. Combattete in aree iconiche come Harbor, Prison Block e Living Quarters, tutte ripensate in chiave cel-shaded. Nuove modalità e Resurgence Ranked Play : Scaldate i motori in Resurgence Casual e scatenate il caos in Havoc Royale. Resurgence torna anche nella modalità competitiva: competete su Rebirth Island in Trios seguendo le regole competitive e scalate le classifiche.

: Scaldate i motori in Resurgence Casual e scatenate il caos in Havoc Royale. Resurgence torna anche nella modalità competitiva: competete su Rebirth Island in Trios seguendo le regole competitive e scalate le classifiche. World Series of Warzone 2025: La nuova edizione è arrivata. Scoprite le regioni coinvolte e seguite le qualificazioni trasmesse in diretta mentre i Trios si contendono parte del montepremi da 1 milione di dollari. Aggiornamenti anche per la modalità BR Solos.

Contenuti Trasversali