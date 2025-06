Mondiale per Club 2025: ottavi di finale, calendario completo e partite in diretta TV

Home / Social News / Mondiale per Club 2025: ottavi di finale, calendario completo e partite in diretta TV

Il Mondiale per Club 2025 entra nel cuore dell’azione: gli ottavi di finale sono alle porte, portando sfide emozionanti e sorprese di rilievo. Con Juventus e Inter tra le protagoniste italiane, il torneo si accende di entusiasmo e competizione. Scopri il calendario completo e come seguire le partite in diretta TV, perché questa fase promette spettacolo e colpi di scena imperdibili. Pronti a vivere ogni istante di questa avventura?