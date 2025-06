Finale Scudetto LBA 2025: Virtus Bologna contro Brescia, calendario completo e diretta TV

La corsa allo scudetto della Serie A di basket entra nel vivo con una finale inedita tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Le due squadre si contenderanno il titolo nella serie conclusiva della stagione LBA 2024-2025, al meglio delle cinque partite.

La Virtus Bologna arriva all’atto finale dopo aver eliminato l’Olimpia Milano in semifinale, centrando la quinta finale consecutiva. Per la Germani Brescia si tratta invece della prima storica partecipazione a una finale scudetto, risultato che conferma la crescita del club dopo la vittoria in Coppa Italia nel 2023.

Tutte le partite delle LBA Finals 2025 saranno trasmesse in diretta sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery. Gli incontri saranno visibili in chiaro su Nove e DMAX, in simulcast su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+.

La telecronaca delle gare sarà affidata a Mario Castelli e Andrea Meneghin, mentre a bordocampo ci saranno Giulia Cicchinè e Guido Bagatta con interviste e approfondimenti prima e dopo ogni match.

Calendario e orari delle LBA Finals 2025:

Gara-1 – Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: giovedì 12 giugno alle ore 20:30 su NOVE, DMAX, Eurosport 2 e Discovery+

Gara-2 – Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: sabato 14 giugno alle ore 20:30 su NOVE, DMAX, Eurosport 2 e Discovery+

Gara-3 – Germani Brescia vs Virtus Segafredo Bologna: martedì 17 giugno alle ore 20:30 su NOVE, DMAX, Eurosport 2 e Discovery+

Eventuale Gara-4: giovedì 19 giugno

Eventuale Gara-5: domenica 22 giugno