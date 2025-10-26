Tragedia in Valle d'Aosta, coppia di anziani trovata senza vita in casa: sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Una tragedia ha scosso la comunità di La Thuile, in Valle d’Aosta, dove una coppia di anziani, di 84 e 81 anni, è stata trovata morta all’interno della propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco, allertati dopo che i vicini non avevano più avuto notizie dei due coniugi. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte sarebbe una intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente provocata da una perdita nella caldaia domestica. Gli accertamenti tecnici sono ancora in corso per confermare l’origine del gas e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La piccola comunità valdostana è sotto shock per l’improvvisa scomparsa dei due anziani, molto conosciuti in paese. Le autorità invitano alla massima prudenza e ricordano l’importanza della manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento per evitare simili tragedie.