Gartner 2025: Veeam N.1 Backup per la 9° Volta

Veeam riconosciuta Leader per la nona volta consecutiva nel Magic Quadrant 2025 di Gartner per le piattaforme di backup e protezione dei dati

Riconosciuta al primo posto per “Capacità di esecuzione”, Veeam guida le imprese grazie alla sua comprovata competenza nella resilienza dei dati e nella sicurezza informatica

Veeam Software, leader globale n.1 per quota di mercato nella resilienza dei dati, è stata posizionata da Gartner, Inc. nel Quadrante dei Leader del Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di backup e protezione dei dati. Si tratta della nona volta consecutiva in cui Gartner riconosce Veeam come Leader nel Magic Quadrant, e del sesto anno consecutivo in cui Veeam si posiziona al primo posto per “Capacità di esecuzione”. Secondo Veeam, questo riconoscimento costante riflette l’evoluzione dell’azienda e la sua capacità di adattarsi in un mondo in continua trasformazione, che va dall’aumento delle minacce informatiche all’emergere dell’intelligenza artificiale come elemento chiave per il business.

Perché è importante? Perché, ogni minuto, da qualche parte nel mondo, un'azienda sta affrontando un attacco ransomware, gestendo la complessità del cloud o cercando di sfruttare l’intelligenza artificiale senza compromettere la sicurezza dei propri dati. Oltre 550.000 clienti — tra cui quasi il 72% delle aziende presenti nella classifica Global 2000 — scelgono Veeam come rete di sicurezza e trampolino di lancio allo stesso tempo.

“Il successo di Veeam si basa sulla capacità di rispondere alle esigenze dei clienti e di supportarli nell’evoluzione delle loro necessità tecnologiche — offrendo le soluzioni di cyber resilienza end-to-end più complete e garantendo al tempo stesso la libertà di scegliere dove e come archiviare e utilizzare i propri dati,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Questo impegno verso l’innovazione, che è da sempre al centro della nostra missione sin dalla nascita dell’azienda, continua ancora oggi, in un mondo che si orienta sempre più verso il SaaS e in cui le organizzazioni integrano l’intelligenza artificiale nei propri processi aziendali fondamentali. Veeam è il punto di riferimento per proteggere i dati critici, qualunque cosa accada.”

L’ultimo riconoscimento da parte di Gartner arriva in un periodo di rapida innovazione per Veeam Data Cloud. Tra i recenti sviluppi si segnala l’estensione della protezione per gli ambienti SaaS di Microsoft, che ora copre sia Microsoft 365 sia le identità utente attraverso Entra ID. Veeam ha inoltre introdotto uno storage offsite immutabile e prevedibile, accessibile a tutti i clienti, rafforzando ulteriormente le difese contro i ransomware. Infine, il nuovo supporto per Salesforce garantisce che anche i dati aziendali critici presenti su questa piattaforma cloud siano protetti e sempre recuperabili.

I report del Magic Quadrant sono il risultato di una ricerca rigorosa e basata su fatti concreti, condotta in mercati specifici. Offrono una visione d’insieme delle posizioni relative dei fornitori in settori caratterizzati da una forte crescita e da una chiara differenziazione tra gli operatori. I fornitori vengono classificati in quattro quadranti: Leader, Challenger, Visionari e Attori di nicchia. Questa analisi aiuta le organizzazioni a trarre il massimo vantaggio dalla valutazione del mercato, in linea con le proprie esigenze specifiche di business e tecnologiche.