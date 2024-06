Lenovo e Veeam presentano TruScale Backup with Veeam

TruScale Backup with Veeam: backup as a service scalabile, con protezione dei dati e recupero da ransomware

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel ripristino da ransomware, e Lenovo, potenza tecnologica globale, hanno annunciato la disponibilità di Lenovo TruScale Backup with Veeam, un'esperienza simile a quella del cloud on-premises che aiuta a proteggere i carichi di lavoro indipendentemente dalla loro ubicazione e consente ai clienti di scalare l'infrastruttura a seconda delle necessità.

TruScale Backup with Veeam combina server e storage Lenovo ThinkSystem, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE e i servizi Lenovo TruScale al fine di fornire la protezione dei dati come servizio per un'implementazione on-premise o in sede senza alcun problema. Questo aiuta i clienti a ridurre i tempi di ripristino, a semplificare la complessità dell'IT e a mantenere la sovranità dei dati.

“Le aziende hanno già diversi problemi quando devono scalare in modo rapido la loro infrastruttura. TruScale Backup con Veeam offre loro la massima semplicità, non solo riducendo la complessità dell'IT, ma contribuendo anche a garantire che i dati siano protetti e sotto la loro governance, indipendentemente dalla loro ubicazione. Grazie alla protezione dei dati e al recupero da ransomware di Veeam, i nostri clienti comuni possono dedicare il loro tempo alla gestione dell'azienda,” ha sottolineato John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) di Veeam.

Le aziende hanno bisogno di backup e ripristino dei dati affidabili a causa della maggiore complessità dell'IT e delle minacce informatiche in continua evoluzione. Secondo Gartner®, “entro il 2028, il 75% delle grandi imprese adotterà il BaaS rispetto al 15% del 2024” (1).Un'indagine di IDC del gennaio 2023 indica che il 47% degli intervistati utilizza lo storage as a service (STaaS) on-premises e un altro 32% prevedeva di utilizzarlo nel 2023. I motivi principali citati sono la necessità di aumentare la capacità di storage su richiesta e di velocizzarne l'implementazione (2).

“TruScale Backup with Veeam di Lenovo è una scelta strategica per il Backup as a Service per diversi motivi. Non solo offre ai clienti il vantaggio tattico della protezione contro il ransomware con l'immutabilità di default, ma consente di dimensionare la soluzione fin dall'inizio, con un'economia simile a quella del cloud, gestibile in base alle esigenze. Siamo felici di collaborare con Veeam per offrire questi e altri vantaggi ai nostri clienti,” ha dichiarato Dale Aultman, Vice President & General Manager, Hybrid Cloud Services di Lenovo.

TruScale Backup with Veeam aiuta i clienti a proteggere in modo efficiente i dati critici e a ripristinarli in modo sicuro in caso di cyberattacco. Il servizio aiuta inoltre i clienti a seguire facilmente la best practice 3-2-1-1-0 per l'archiviazione sicura dei dati. I clienti possono facilmente creare più copie dei dati di backup senza costi aggiuntivi per seguire le best practice e lavorare per raggiungere gli obiettivi di punto di ripristino (RPO) desiderati con zero errori nei loro backup.

Altri vantaggi chiave di TruScale Backup con Veeam:

Offre un'esperienza simile al cloud e un'economia on premise.

Contribuisce a migliorare l'affidabilità del backup con il ripristino granulare e self-service di macchine virtuali (VM) e file.

Alleggerisce i team IT dei clienti dalle attività quotidiane del ciclo di vita e dalla pianificazione della capacità con scalabilità on-demand.

TruScale Backup with Veeam è ora disponibile.