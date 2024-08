Veeam al primo posto nel rapporto Gartner Market Share Analysis for Enterprise Backup and Recovery Software 2024

Veeam raggiunge la prima posizione a livello mondiale grazie all'accelerazione della necessità di resilienza dei dati

Veeam Software, leader nella resilienza dei dati, ha annunciato oggi che Gartner ha nominato per la prima volta Veeam al primo posto per quota di mercato nel mercato del software di backup e ripristino aziendale. Veeam è il primo fornitore nel rapporto Gartner Market Share Analysis: Enterprise Backup and Recovery Software, Worldwide, 2023 , basato su una quota di mercato del 15,1%, un fatturato di 1,5 miliardi di dollari e una crescita dell'11,8% su base annua nel periodo 2022-2023.

"Oggi ogni organizzazione si affida alla disponibilità dei dati. Quando accade il peggio, che sia a causa di un ransomware, di una catastrofe naturale o di un aggiornamento involontario della sicurezza, la resilienza dei dati è fondamentale,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. "Siamo alla base della resilienza dei dati, dal backup e dal ripristino sino alla protezione end-to-end contro il ransomware per oltre 550.000 organizzazioni in più di 150 Paesi in tutto il mondo. La nostra responsabilità è garantire che i loro dati siano disponibili ovunque e in qualsiasi momento: per poter fare ciò, continuiamo a investire nell'innovazione per garantire l'operatività delle aziende."

Le soluzioni Veeam sono state create appositamente per garantire alle organizzazioni la resilienza dei dati, offrendo funzionalità complete per il backup, il ripristino, la data freedom , la sicurezza e la data intelligence. Veeam Data Platform è un'unica soluzione che fornisce un backup sicuro con ripristino istantaneo dalle minacce informatiche, aiutando a mantenere gli obiettivi di conformità alle normative e riducendo al contempo il rischio per tutti i dati aziendali sia in sede che nel cloud. Grazie a Veeam, i responsabili IT e della sicurezza possono essere certi che le loro applicazioni e i loro dati saranno sempre protetti e disponibili, indipendentemente dall'ambiente, compresi cloud , virtual , physical , SaaS e Kubernetes .

“Riteniamo che Veeam abbia accelerato la sua posizione di leader di mercato nel garantire la resilienza dei dati per i nostri clienti grazie a innovazioni all'avanguardia, forti partnership e attenzione al valore del cliente. Recentemente abbiamo aggiunto Coveware by Veeam che, come parte del nostro Cyber Secure Program , offre la prima vera protezione e ripristino end-to-end contro il ransomware del settore. Oltre all'Incident Response migliore della categoria, Coveware dispone del database commerciale più ampio e in costante evoluzione di minacce ransomware e rafforza ulteriormente il motore di rilevamento guidato dall'intelligenza artificiale di Veeam Data Platform,” prosegue Eswaran.

Il report fornisce un'analisi delle quote di mercato dei fornitori di software per il backup e il ripristino delle imprese, delle prestazioni dei fornitori, delle tendenze chiave che influenzano il mercato, delle fusioni e delle acquisizioni significative per l'anno solare.

Gartner afferma: “Il mercato del software di backup e ripristino aziendale è cresciuto del 5,1% nel 2023, chiudendo l'anno con quasi 10 miliardi di dollari di fatturato totale. Veeam è tornata a crescere a due cifre dopo aver registrato una crescita del fatturato del 9,4% nel 2022. Nel 2023 ha incrementato il fatturato dell'11,8%, diventando il numero 1 per fatturato e quota di mercato nel mercato dei software di backup e ripristino”.