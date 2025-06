Tutte le star cinematografiche – da Stephen Graham ad Ariana Grande – entrano nell'Academy

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l’invito a 534 nuovi professionisti del cinema, un incremento rispetto ai 487 dello scorso anno. Tra i nomi più attesi spiccano attori come Jodie Comer e cantanti come Ariana Grande, fresca di nomination agli Oscar. Insieme a loro, ecco emergere una nuova generazione pronta a lasciare il segno nel mondo del cinema e della musica.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l’invito a 534 nuovi professionisti del cinema, in netto aumento rispetto ai 487 dello scorso anno. Tra i nomi più attesi spiccano gli attori Stephen Graham, la star di “28 Years Later” Jodie Comer e la cantautrice Arianna Grande, fresca di nomination come Miglior Attrice Non Protagonista per Wicked.

Insieme a loro, entrano nell’Academy figure di spicco del panorama contemporaneo: la vincitrice del premio come Miglior Attrice Mikey Madison e i suoi colleghi di Anora, i candidati agli Oscar Jeremy Strong, Kieran Culkin, Fernanda Torres, Brady Corbet e Coralie Fargeat.

Volti britannici consolidati come Gillian Anderson, Emma Corrin e Naomi Ackie si aggiungono alla lista, insieme a stelle emergenti quali Jason Momoa, Aubrey Plaza, Dave Bautista, Danielle Deadwyler, Justice Smith e Adam Pearson.

Se tutti i 534 inviti saranno accettati, l’Academy conterà 11.120 membri, di cui 10.143 avranno diritto di voto. Le nuove iscrizioni rafforzano la diversità dell’organizzazione: il 35 % saranno donne, il 22 % provenienti da comunità sotto-rappresentate e il 21 % internazionali.

Un’importante novità per la prossima edizione degli Oscar: viene introdotto il primo premio per il miglior casting. Nella lista compaiono 13 casting director invitati ad entrare in Academy.

Il mese ha visto anche altri prestigiosi riconoscimenti: Oscar onorari saranno consegnati a Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen e al production designer Wynn Thomas.

Questo ampliamento riflette l’impegno dell’Academy nel valorizzare la creatività globale, confermato anche dall’ingresso di professionisti di ogni settore, dagli attori ai tecnologi, da stage manager a costumisti, sceneggiatori e musicisti.