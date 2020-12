Ariana Grande si è fidanzata con Dalton Gomez

Ariana Grande, la cantante 27enne, ha annunciato il suo fidanzamento con Dalton Gomez sul suo account Instagram.

Alcuni anni fa, Ariana Grande si è fidanzata con l'artista Pete Davidson. Purtroppo, la coppia si è lasciata nell'ottobre 2018. Adesso sembra che la star abbia ritrovato l' amore tanto da fidanzarsi con Dalton Gomez.

Un anello di fidanzamento con diamante

L'annuncio è stato fatto sull'account Instagram di Ariana Grande. Per fare la sua dichiarazione, la cantante ha pubblicato numerose foto con Dalton Gomez, oltre a un'istantanea in cui è possibile vedere un grande anello di diamanti sul suo anulare sinistro."Non potrebbero essere più felici" , ha detto una fonte vicina alla coppia. "Sono così eccitati! È un vero momento di felicità per loro e i loro rispettivi genitori sono felicissimi."

La coppia è stata vista per la prima volta lo scorso febbraio in un bar in un quartiere di Los Angeles. Secondo quanto riferito, i due amanti si sono incontrati quando il cantante ha deciso di acquistare una casa prima della pandemia di Covid-19.



Dalton Gomez, immobiliare, ha ribaltato il cuore della starlet, che ha subito chiesto alla sua squadra di fissare un appuntamento con il giovane.



