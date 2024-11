Ariana Grande: Wicked ci rende migliori, oggi ne abbiamo bisogno

“Abbiamo bisogno di Wicked. Spero che chi lo guarderà possa chiedersi: ‘Come posso essere un amico migliore? Come posso diventare più empatico? Come posso mettermi nei panni degli altri?’. In un mondo così polarizzato, l’amicizia e l’amore sono essenziali per sopravvivere alla devastazione generale. E lo sono sempre stati”, ha dichiarato Ariana Grande in un’intervista all’Adnkronos. L’artista interpreta Glinda, protagonista dell’adattamento cinematografico del celebre musical scritto da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che ha debuttato a Broadway nel 2003, accanto a Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba.

Il film esplora l’amicizia tra le due protagoniste, che in seguito diventeranno la strega buona del Sud e la strega cattiva dell’Ovest. La storia inizia con Glinda che si iscrive alla prestigiosa Università Shiz per studiare stregoneria con Madame Morrible, interpretata da Michelle Yeoh. L’attenzione della docente, però, si concentra su Elphaba, giunta all’università per accompagnare la sorella disabile Nessarose. Le circostanze costringono Elphaba e Glinda a diventare coinquiline, alimentando una forte antipatia iniziale: Glinda è popolare e ammirata, mentre Elphaba è discriminata per il colore della sua pelle verde. Tuttavia, tra loro si sviluppa una relazione profonda e complessa, che diventa il fulcro della narrazione.

Secondo il regista Jon M. Chu, noto per pellicole come Crazy & Rich e Sognando a New York – In the Heights, Wicked rappresenta un messaggio di speranza in un’epoca di grandi cambiamenti. “Da bambini ci insegnano che tutto è bello e buono, ma crescendo comprendiamo che la strada per un mondo migliore richiede confronto e ascolto. Questo film ci spinge a superare ogni difficoltà accettando noi stessi e la nostra unicità, per creare legami più forti con gli altri.”

Ariana Grande si è fidanzata con Dalton Gomez - Ariana Grande, la cantante 27enne, ha annunciato il suo fidanzamento con Dalton Gomez sul suo account Instagram.Alcuni anni fa, Ariana Grande si è fidanzata con l'artista Pete Davidson. Purtroppo, la coppia si è lasciata nell'ottobre 2018. Adesso sembra che la star abbia ritrovato l' amore tanto da fidanzarsi con Dalton Gomez.