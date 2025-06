Swiatek-Paolini: orario, precedenti e diretta TV in chiaro della semifinale WTA di Bad Homburg

Preparati a vivere una sfida emozionante tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek nella semifinale del WTA di Bad Homburg. La nostra campionessa italiana, in grande forma, si prepara a mettere alla prova la sua tenacia contro l'ex numero uno del mondo. L’appuntamento è fissato per oggi alle 13, con la diretta in chiaro: non perderti questa partita che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultima palla!

Torna in campo Jasmine Paolini per una sfida di alto livello nella semifinale del torneo WTA 500 di Bad Homburg. Oggi, venerdì 27 giugno, l’azzurra affronta Iga Swiatek, ex numero uno del mondo e attualmente ottava nel ranking WTA. Il match è in programma alle ore 13.

Paolini, attualmente numero quattro al mondo, ha raggiunto la semifinale dopo aver superato la brasiliana Beatriz Haddad-Maia in due set. Dall’altra parte, Swiatek si è imposta nei quarti contro la russa Ekaterina Alexandrova.

Obiettivo per l’azzurra: conquistare un posto in finale in uno dei principali tornei di preparazione a Wimbledon, che prenderà il via il 30 giugno sui campi in erba di Londra.

Il bilancio dei precedenti tra Swiatek e Paolini è nettamente a favore della polacca, avanti 5-0. L’ultima sfida risale al torneo esibizione World Tennis League negli Emirati Arabi, dove Paolini si era ritirata per infortunio dopo aver perso il primo set.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, oltre che su Sky Sport via satellite. In streaming, il match sarà disponibile su SuperTenniX, sull’app Sky Go e su NOW TV.