Paolini contro Fernandez al Bad Homburg Open: orario, precedenti e diretta TV

Jasmine Paolini debutta oggi, martedì 24 giugno, al Bad Homburg Open 2025, affrontando negli ottavi di finale la canadese Leylah Fernandez. L’azzurra, attuale numero 4 del ranking WTA, è entrata direttamente al secondo turno grazie al suo status di testa di serie numero 2 del torneo.

Per Paolini, si tratta di una tappa importante in preparazione a Wimbledon. Il match contro Fernandez è in programma sul campo centrale e inizierà non prima delle ore 11:30.

Nei precedenti confronti tra le due tenniste, Fernandez è in vantaggio: ha vinto entrambi gli scontri diretti. Il primo risale al torneo di Abu Dhabi nel 2021, mentre il secondo è avvenuto durante la Billie Jean King Cup 2023.

La sfida tra Paolini e Fernandez, così come tutti gli incontri del WTA 500 di Bad Homburg, sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis e in diretta satellitare su Sky Sport. Per lo streaming, sarà possibile seguire il match su SuperTenniX, Sky Go e NOW TV.