Paolini-Krueger: orario, precedenti e diretta tv in chiaro del terzo turno WTA Cincinnati

Jasmine Paolini torna protagonista sul cemento americano di Cincinnati per il terzo turno del WTA 1000. L’azzurra affronta oggi, martedì 12 agosto, la statunitense Ashlyn Krueger in una sfida inedita che promette spettacolo.

Al debutto nel torneo, Paolini ha superato con autorità la greca Maria Sakkari, numero 65 del ranking mondiale, vincendo in due set. Krueger, padrona di casa, ha invece eliminato la lettone Sevastova, guadagnandosi così l’accesso a questo atteso confronto.

Il match è in programma oggi, martedì 12 agosto, intorno alle ore 21 italiane, come secondo incontro previsto sul Grandstand Court. Sarà il primo incrocio in carriera tra le due tenniste.

La partita Paolini-Krueger sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e, in chiaro, su SuperTennis. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.