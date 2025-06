Marge Simpson è morta davvero? Cosa succede nell'episodio shock della stagione 36

Se Marge Simpson è davvero morta? L’episodio shock della stagione 36 ha lasciato senza parole i fan di tutto il mondo, offrendo una scena che ha sconvolto e commosso allo stesso tempo. La madre di Bart, Lisa e Maggie si mostra nell’aldilà, suscitando emozioni intense e dibattiti infiniti. Un momento così forte da cambiare per sempre le sorti della famiglia più amata di Springfield...

Sta facendo discutere i fan di tutto il mondo la presunta morte di Marge Simpson, uno dei personaggi più amati della storica serie animata. L’episodio in questione, trasmesso durante la 36ª stagione de I Simpson, ha colto tutti di sorpresa con una scena toccante che mostra la madre di Bart, Lisa e Maggie direttamente nell’aldilà.

Il momento più controverso arriva quando Marge appare su una nuvola, suscitando il panico tra gli spettatori. Ma è davvero morta? La risposta è no. Si tratta di un salto temporale, una proiezione futura ideata dagli autori per approfondire tematiche più adulte e riflessive, senza modificare il corso attuale della narrazione.

L’episodio, dal titolo Estranger Things, si ambienta in un futuro alternativo dove Bart e Lisa sono cresciuti e si sono allontanati. Homer vive ancora nella vecchia casa di famiglia, mentre Lisa torna a Springfield come donna affermata. In questo scenario, si scopre che Marge è morta prima di Homer, come indicato dalla lapide con l’epitaffio: "Amata moglie, madre e insaporitrice di braciole".

Non viene specificata la causa della morte, ma la sequenza assume una forte carica emotiva nel momento in cui Bart e Lisa trovano un messaggio postumo lasciato dalla madre. Nel video, Marge invita i suoi figli a rimanere uniti nonostante le sfide della vita, offrendo un ultimo gesto di affetto e saggezza.

Il finale della scena, come da tradizione della serie, unisce commozione e ironia: Marge, che da viva sognava di ritrovare Homer in paradiso, sembra invece aver trovato conforto nell’anima di Ringo Starr, suo amore giovanile.