Io sono Farah, nozze forzate tra Behnam e Farah: cosa succede davvero

La pressione della famiglia costringe Behnam a portare Farah all’altare, ma un piano improvviso cambia tutto. Tra segreti, ricatti e rivelazioni, il matrimonio viene fermato all’ultimo istante.

Nuovi sviluppi nella serie Io sono Farah, dove la vita della protagonista subisce un’altra brusca svolta. L’arrivo di Mahmud Azadi, zio di Behnam e figura dominante in famiglia, cambia gli equilibri. L’uomo impone la sua autorità e prende di mira il rapporto tra il nipote e Farah, giudicato inaccettabile perché fuori dal matrimonio.

Behnam non ha intenzione di rinunciare alla donna che ama e madre di suo figlio Kerim. Di fronte alla pressione dello zio, accetta una soluzione immediata: sposare Farah quella stessa sera. Ora che lei è divorziata da Tahir, nulla sembra ostacolare le nozze. La decisione però non trova il consenso né di Farah né di Rahsan, madre di Behnam, entrambe determinate a evitare il matrimonio.

Farah spera nell’intervento di Tahir, ma la situazione precipita. Proprio nel momento decisivo, Behnam riesce a far catturare Lekesiz, che viene trasferito in una prigione in Iran, lontano e impossibilitato ad agire. Senza il suo aiuto, Farah deve trovare un’alternativa per sottrarsi alle nozze imminenti.

La soluzione arriva da un segreto pericoloso. Farah è in possesso di un video compromettente che mostra Rahsan in atteggiamenti intimi con Akbar, fratello del suo defunto marito. Un filmato capace di distruggere la reputazione della donna. Con questa arma, Farah mette alle strette la futura suocera, chiedendo il suo intervento per bloccare il matrimonio.

Rahsan decide di agire davanti a tutti. Durante la cerimonia rivela che Farah era stata rapita da Tahir nelle settimane precedenti, insinuando dubbi su quanto accaduto tra loro in quel periodo. La dichiarazione cambia tutto: Mahmud accoglie l’obiezione e impone di rimandare le nozze di tre mesi, per chiarire la situazione e salvaguardare l’onore della famiglia.