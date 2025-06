Galatasaray Basket si unisce a MCT Technic: nasce il team Galatasaray MCT Technic per le stagioni 2025-2027

MCT Technic, leader mondiale nella produzione di sensori NOx eco-friendly, è stato ufficialmente nominato sponsor principale della squadra maschile di basket del Galatasaray per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027.

L’accordo è stato siglato a Istanbul tra il Galatasaray Sports Club, la più grande realtà sportiva della Turchia, e MCT Technic, sancendo una collaborazione che porterà il nome dell’azienda a identificarsi direttamente con la squadra. A partire dalla prossima stagione, infatti, la formazione scenderà in campo con la nuova denominazione ufficiale "Galatasaray MCT Technic".

Dopo una prima partnership iniziata nella stagione precedente come sponsor di maglia, MCT Technic rafforza ora la sua presenza diventando title sponsor del team. Questa mossa conferma la strategia aziendale orientata a integrare i propri valori tecnologici e di sostenibilità con l’universo dello sport.

L’azienda si distingue per le sue avanzate competenze ingegneristiche e per lo sviluppo di soluzioni rispettose dell’ambiente, applicate principalmente ai settori della mobilità e dell’. L’obiettivo dichiarato è quello di connettere il progresso tecnologico all’impatto positivo nello sport e nella società.

Furkan Yilmaz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MCT Technic, ha commentato così la nuova alleanza: “Quella che era iniziata come una semplice sponsorizzazione di maglia si è trasformata in una partnership strategica. Oggi condividiamo il nome del Galatasaray: è un passo fondamentale per il nostro brand e per l’intero settore dell’ingegneria turca”.

Anche Haci Yilmaz, fondatore di MCT Technic, ha espresso soddisfazione per l’accordo: “Abbiamo costruito negli anni un marchio fondato su ricerca e sviluppo. Avere ora il nostro nome accanto a quello del Galatasaray conferma la validità del nostro percorso. Siamo orgogliosi di unire la tecnologia allo sport”.