LEGO Technic - nuovo set McLaren Formula 1

LIBERA IL PILOTACHE È IN TE E SCALDA I MOTORI CON IL GRUPPO LEGO: IL NUOVO SET MONOPOSTOMCLAREN FORMULA 1 LEGO TECHNIC ÈPRONTO PER SCENDERE IN PISTA



Il Gruppo LEGO chiama a raccolta tutti gli appassionatidel mondo della Formula 1 e presenta la nuova Monoposto McLaren Formula 1LEGO Technic: uno straordinariomodellino dal design ricercato e ricco di funzionalità, destinato a conquistarela pole position nel cuore dei collezionisti.



Il progetto, nato mentre lanuova auto da corsa di Formula 1 era in fase di sviluppo, è frutto del lavorosinergico del Gruppo LEGO e McLaren Racing. Proprio come l'originale, questo set mozzafiato è un capolavoro diingegneria, unico nel suo genere: la versione LEGO Technic dell’iconica McLaren,rispecchia perfettamente l'auto a grandezza naturale e dispone di un motore V6con pistoni mobili, sterzo attivato nell'abitacolo, sospensioni e un blocco deldifferenziale. Il modello rende omaggio all'iconica livrea della stagione 2021del team, regalando ai fan un assaggio di ciò che potranno vedere nellescuderie della McLaren Racing.

MonopostoMcLaren Formula 1 LEGO Technic è la prima riproduzione LEGO Technic diun'auto di Formula 1 e offre agli appassionati di corse e del mattoncino, unameticolosa rappresentazione del design pionieristico e della tecnologiaall'avanguardia della McLaren, fondamentali per distinguersi in pista. Questoset offre la possibilità di ricaricarsi e rilassarsi grazie ad un'attività dicostruzione coinvolgente per dar voce alla propria passione per questo sport."La longeva partnership tra il Gruppo LEGO e McLaren è sempre inevoluzione e continua ad innovarsi in ogni nuovo progetto che ideiamo insieme. Ilsegreto per non smettere di entusiasmare e ispirare i nostri fan è spingerciogni volta oltre i nostri limiti, attraverso la tecnologia e la cura del design,sia in pista che con le costruzioni LEGO" ha detto Neils Henrik Horsted,Head of Product, LEGO Technic.

JamesKey, Executive Director, Technical, McLaren Racing, ha commentato: "Siamo entusiasti disvelare l'inedito modello LEGO Technic della nostra auto McLaren F1, unprodotto affascinante e coinvolgente che celebra la nostra livrea della stagione2021, dando ai fan un'anticipazione concreta del nuovo design della vettura F12022. Questo, è stato reso possibile da una efficace collaborazione con il teamdel Gruppo LEGO, che ha abbracciato totalmente lo spirito coraggioso e audace delnostro approccio al design. Il risultato sembra fantastico, e non vediamo l'oradi renderlo disponibile per tutti gli appassionati".

Questo modello da 1.432 pezzi, alto 13 cm, lungo65 cm, largo 27 cm e completo di adesivi degli sponsor, una volta completatofarà esultare sia i fan del mattoncino che gli amanti della McLaren Racing,regalando un’ immensa soddisfazione proprio come al taglio di un traguardo.

Monoposto McLaren Formula 1 LEGO Technic (42141) disponibile in tuttoil mondo a partire dal 1° marzo 2022 su LEGO.com, nei LEGO Store, nei migliorinegozi di giocattoli al prezzo di 179,99€





Altre News per: legotechnicnuovomclarenformula