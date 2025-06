Rissa Dumfries-Acuña durante Inter-River Plate: tensione alle stelle al Mondiale per Club

Tensione alle stelle durante l’Inter-River Plate, ultima giornata del Mondiale per Club 2025. La partita, vinta 2-0 dai nerazzurri di Chivu, è stata segnata da un episodio clamoroso: una violenta rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña. La sfida tra i due, protagonisti sulla fascia destra, ha rischiato di scatenare il caos, lasciando tutti senza parole. Un episodio che ha acceso i riflettori su quanto accaduto in campo e sulle tensioni tra le due squadre.

Alta tensione durante Inter-River Plate, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025. La gara, giocata nella notte di giovedì 26 giugno e vinta 2-0 dai nerazzurri di Cristian Chivu, ha visto una violenta rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña.

La sfida sulla fascia destra tra l’esterno olandese dell’Inter e il terzino argentino del River Plate, tornato in patria dopo la parentesi con il Siviglia, è stata accesa fin dal primo minuto. I due si sono affrontati in un duello intenso, ricco di contrasti e scontri fisici. La situazione è precipitata nel secondo tempo, quando Dumfries ha colpito Acuña con una spallata che ha fatto finire a terra l’argentino.

Il gesto non è stato dimenticato: pochi minuti dopo, Acuña ha risposto con un intervento duro a centrocampo, giudicato eccessivo anche per la zona di campo in cui è avvenuto. I due si sono subito affrontati faccia a faccia, costringendo i compagni ad intervenire per evitare che il confronto degenerasse ulteriormente.

Sebbene la tensione sembrasse rientrata, nel finale Acuña ha tentato nuovamente di raggiungere Dumfries. Dopo il triplice fischio, il giocatore argentino si è lanciato verso l'olandese, ma è stato trattenuto dai compagni. Nel frattempo, Dumfries veniva scortato negli spogliatoi mentre Chivu entrava in campo per calmare la situazione.

L’Inter ha conquistato la vittoria per 2-0 grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Pio Esposito e Alessandro Bastoni, assicurandosi così la qualificazione alla fase successiva del torneo.