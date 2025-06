Juventus-Manchester City oggi in diretta: orario, formazioni ufficiali e dove vederla gratis in TV

Juventus e Manchester City si sfidano oggi, giovedì 26 giugno, alle 21 al Camping World Stadium di Orlando, nell’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club 2025. Con entrambe già qualificate agli ottavi, questa partita deciderà chi chiuderà il girone al primo posto. Un match imperdibile, ricco di emozioni e adrenalina, che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo minuto. Scopri orario, formazioni ufficiali e come vederla gratis in TV!

La Juventus affronta oggi, giovedì 26 giugno, il Manchester City nell’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club 2025. La sfida andrà in scena alle ore 21 italiane al Camping World Stadium di Orlando e decreterà la squadra che chiuderà il girone al primo posto.

Entrambe le formazioni sono già qualificate agli ottavi di finale, con 6 punti a testa dopo due vittorie convincenti. I bianconeri guidati da Tudor hanno superato l’Al Ain per 5-0 all’esordio, per poi battere il Wydad Casablanca 4-1, con Kenan Yildiz grande protagonista. Dall’altra parte, la squadra di Guardiola ha battuto 2-0 i marocchini e travolto 6-0 gli emiratini, confermando la propria potenza offensiva.

Leggi anche Juventus in pole per Jonathan David: pressing sul sì dell'attaccante, ostacolo commissioni

Il match di oggi sarà quindi determinante per stabilire chi accederà agli ottavi da prima classificata. La Juventus è in leggero vantaggio grazie alla miglior differenza reti (+1 rispetto agli inglesi) e avrebbe bisogno di un pareggio per mantenere la vetta del girone. In caso di parità, si valuteranno nell’ordine: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti e numero di gol segnati negli stessi. Se persistesse l’equilibrio, si tornerebbe alla differenza reti generale.

Queste le probabili formazioni del match:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Italia 1, e in streaming su Dazn, Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. L’intero Mondiale per Club 2025 è disponibile anche in esclusiva su Dazn per gli abbonati.