Juventus-Udinese oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, diretta TV e dove vederla in streaming

La Juventus torna in campo per consolidare il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica 18 maggio alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospitano l’Udinese nel penultimo turno di Serie A.

La squadra guidata da Igor Tudor è attualmente a quota 64 punti, a pari merito con la Lazio ma in vantaggio per gli scontri diretti. I friulani, già matematicamente salvi, si trovano al dodicesimo posto con 44 punti.

Probabili formazioni Juventus-Udinese

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Pafundi, Davis. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere Juventus-Udinese in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN potranno seguirla anche sul canale 215, DAZN 2. Per lo streaming, la partita sarà visibile su DAZN, Now e Sky Go.