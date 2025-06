Europei Under 21, Italia-Romania oggi in diretta: orario, formazioni ufficiali e dove vederla gratis in TV

Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia Under 21 torna in campo per l’esordio agli Europei di categoria. La squadra guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata del Girone A, che comprende anche la Spagna e i padroni di casa della Slovacchia.

La partita si disputa allo stadio di Trnava, a circa 50 chilometri da Bratislava. Nei quattro precedenti tra le due nazionali agli Europei Under 21, l’Italia ha collezionato tre vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto diretto risale al 2021, in un’amichevole disputata a Frosinone e vinta dagli Azzurrini per 4-2.

Il fischio d’inizio di Italia-Romania è previsto per le 21:00.

Probabili formazioni:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Allenatore: Nunziata.

Romania (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Allenatore: Pancu.

La partita tra Italia e Romania sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 2. La Rai garantirà inoltre la copertura di altre tre sfide della fase a gironi su Rai Sport, oltre a tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.