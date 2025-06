NBA 2K25 Stagione 8

WWE 2K25 – il Pacchetto Dunk & Destruction

con le icone NBA Shaquille O'Neal, Tyrese Haliburton e Jalen Brunson, e i giganti del wrestling The Great Khali e Abyss, è disponibile da oggi

Nuove mosse e provocazioni, nuove arene, l’aggiornamento The Island e molto altro sono disponibili da oggi.

Oggi il Pacchetto Dunk & Destruction, il secondo dei cinque pacchetti DLC personaggi, sale sul ring di WWE 2K25, il gioco con il punteggio più alto nella storia del franchise su Xbox**. Questo è il momento in cui i mondi del wrestling e del basket si scontrano!

Il Pacchetto Dunk & Destruction presenta una collezione di atleti potenti, pronti a far male ovunque gareggino.

Tra loro spicca Shaquille O'Neal, una delle personalità sportive più iconiche di tutti i tempi, inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, quattro volte campione NBA, tre volte MVP delle Finals e MVP della regular season nel 2000. Shaq, amatissimo dai fan anche come DJ, rapper, attore e figura della cultura pop, è da sempre un grande appassionato della WWE, dove ha fatto diverse apparizioni, con la sua imponente statura di 2,16 mt che non passa inosservata nemmeno tra le Superstar più leggendarie.

Accanto a lui troviamo Tyrese Haliburton, due volte All-Star NBA e miglior assist-man del 2024, che ha guidato gli Indiana Pacers alle NBA Finals 2025, la prima finale della squadra dopo 25 anni. Anche lui è un grande fan della WWE ed è apparso in TV con una maglietta personalizzata "Tyrese 3:17", un chiaro omaggio all’icona “Stone Cold” Steve Austin, ora presente in WWE 2K25. Completa il trio Jalen Brunson, due volte All-Star NBA e capitano dei New York Knicks, che ha affrontato Haliburton nei Playoff NBA 2025, dopo averlo sfidato sul ring di WWE SmackDown. La sua presenza nel Pacchetto Dunk & Destruction conferma ancora una volta l’unione spettacolare e inaspettata tra il mondo della WWE e quello del basket.

Oltre alle star NBA, il Pacchetto Dunk & Destruction include anche due colossi leggendari del ring. Alto 2,03 mt, il mascherato e folle Abyss ha seminato il terrore nei cuori degli avversari, conquistando titoli nei campionati di wrestling di tutto il mondo. Armato di una asse chiodata, al quale ha dato il nome “Janice”, Abyss sembra provare piacere nell’infliggere dolore agli avversari in incontri estremi, elemento che contraddistingue il suo debutto nella serie WWE 2K.

Si unisce a lui e alle icone NBA The Great Khali, primo campione del mondo WWE nato in India. Questo gigantesco lottatore punjabi, alto 2,16 mt, ha conquistato il World Heavyweight Championship ed è stato inserito nella WWE Hall of Fame, noto per i suoi potenti colpi e le mani enormi capaci di annientare qualsiasi avversario. Il Pacchetto Dunk & Destruction include nuovi oggetti da usare durante gli incontri, come un pallone da basket e Janice, carte La mia FAZIONE per ogni nuova Superstar e più di 30 nuove mosse e provocazioni.

- https://youtu.be/N3Athp3z1lA -

Il pacchetto è disponibile per l’acquisto singolo ed è incluso nel Season Pass di WWE 2K25, nel Ringside Pass, e nelle edizioni The Bloodline Edition e Deadman Edition.

In concomitanza con il rilascio del Pacchetto Dunk & Destruction arrivano nuovi contenuti per La mia FAZIONE, tra cui il Mercato Token Ametista che aprirà il 23 giugno, un nuovo pacchetto di carte Bloodline, in uscita il 26 giugno, e l’arena Crown Jewel, disponibile per tutti i giocatori. Le missioni del Capitolo 3 e gli oggetti sbloccabili su The Island, che includono una nuova versione robotica esclusiva di Cody Rhodes, Firefly Funhouse Alexa Bliss, il personaggio giocabile della bambola Lily, e Nikki Cross ‘23, saranno disponibili esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S. L’arena di WrestleMania 41 sarà inoltre disponibile per i giocatori che hanno acquistato il WrestleMania 41 Pack o l’edizione The Bloodline.