NBA 2K25 Stagione 3

L'atleta di copertina Vince Carter guida la Stagione 3 con ricompense festive e il lancio di NBA 2K25: MyTEAM su mobile

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 3 di NBA 2K25 è quasi arrivata, offrendo una serie di nuovissime ricompense festive in La mia CARRIERA, MyTEAM, The W Online e altro ancora, giusto in tempo per le feste, disponibili da venerdì 29 novembre.

La Stagione 3 di NBA 2K25 ripresenta la 12 Days of Giving di 2K, con nuove sorprese giornaliere a tema invernale e festivo a partire dal 14 dicembre. I giocatori potranno anche sperimentare nuove ricompense festive in La mia CARRIERA, MyTEAM, MyTEAM Mobile e The W Online, oltre a un nuovo aggiornamento della colonna sonora. La colonna sonora della Stagione 3 è una playlist appositamente curata dalla superstar mondiale A Boogie Wit da Hoodie, con 10 brani di alcuni dei suoi artisti preferiti. Questa miscela dinamica cattura l'energia e l'eccitazione del gioco, creando il tono giusto per un’esperienza di gioco emozionante.

NBA 2K25 Stagione 3 include nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti per le seguenti modalità di gioco:

La mia CARRIERA : nella Stagione 3, un paese delle meraviglie invernale fa da sfondo a ricompense festose, tra cui il veicolo fuoristrada 8x8 a 4 posti di livello 14 (solo per New Gen), la barba di Jingle di livello 23, la maglia Vince Carter Team USA di livello 36, l'elmetto Mech di livello 39 e il Superamento Limite di livello 40 +1 (solo per New Gen).

: nella Stagione 3, un paese delle meraviglie invernale fa da sfondo a ricompense festose, tra cui il veicolo fuoristrada 8x8 a 4 posti di livello 14 (solo per New Gen), la barba di Jingle di livello 23, la maglia Vince Carter Team USA di livello 36, l'elmetto Mech di livello 39 e il Superamento Limite di livello 40 +1 (solo per New Gen). MyTEAM : Il percorso delle ricompense della Stagione 3 inizia con una carta Evo di Klay Thompson di livello 1 e culmina con una carta Opale Galaxy di David Robinson al livello 40. Altri punti di forza sono la Diamante Rosa di Jae Crowder di livello 20, la Diamante Rosa di Kevin Love di livello 35 e gli Option Pack di giocatori con OVR 90+ e 92+.

: Il percorso delle ricompense della Stagione 3 inizia con una carta Evo di Klay Thompson di livello 1 e culmina con una carta Opale Galaxy di David Robinson al livello 40. Altri punti di forza sono la Diamante Rosa di Jae Crowder di livello 20, la Diamante Rosa di Kevin Love di livello 35 e gli Option Pack di giocatori con OVR 90+ e 92+. MyTEAM Mobile : A partire da oggi, l'esperienza MyTEAM di NBA 2K25 arriva anche su mobile! Disponibile su iOS e Android, i giocatori possono collezionare le loro superstar NBA preferite e gestire la loro formazione in movimento mentre competono in vari formati, tra cui le nuovissime modalità Showdown e Breakout. Sincronizza i progressi tra console e dispositivi mobili e guadagna REP MyTEAM e XP Season ovunque ti trovi. In occasione del lancio di NBA 2K25 MyTEAM, i giocatori possono sbloccare un'esclusiva carta Diamante Rosa di Trae Young* per la propria formazione scaricando e giocando una partita.

: A partire da oggi, l'esperienza MyTEAM di NBA 2K25 arriva anche su mobile! Disponibile su iOS e Android, i giocatori possono collezionare le loro superstar NBA preferite e gestire la loro formazione in movimento mentre competono in vari formati, tra cui le nuovissime modalità Showdown e Breakout. Sincronizza i progressi tra console e dispositivi mobili e guadagna REP MyTEAM e XP Season ovunque ti trovi. In occasione del lancio di NBA 2K25 MyTEAM, i giocatori possono sbloccare un'esclusiva carta Diamante Rosa di Trae Young* per la propria formazione scaricando e giocando una partita. Pass Pro Stagione 3 **: Con il Pro Pass nella Stagione 3 arrivano 40 livelli aggiuntivi di ricompense, tra cui ricompense automatiche come la carta Diamante Rosa di Bronny James Jr. e la mascotte delle vacanze dei Phoenix Suns. Raggiungi il livello 40 per ottenere tutte le ricompense e sbloccare il Pro Pass Opale Galaxy di David Robinson, i pacchetti di opzioni per i badge HOF e i pacchetti di opzioni per i giocatori con 90+ OVR.

**: Con il Pro Pass nella Stagione 3 arrivano 40 livelli aggiuntivi di ricompense, tra cui ricompense automatiche come la carta Diamante Rosa di Bronny James Jr. e la mascotte delle vacanze dei Phoenix Suns. Raggiungi il livello 40 per ottenere tutte le ricompense e sbloccare il Pro Pass Opale Galaxy di David Robinson, i pacchetti di opzioni per i badge HOF e i pacchetti di opzioni per i giocatori con 90+ OVR. La W Online : Festeggia la recente vittoria del campionato delle New York Liberty con nuove attrezzature per le feste, utili materiali di consumo e altre ricompense settimanali e stagionali. La Stagione 3 offre ricompense come il vestito di maglia di Rhyne Howard, il casco di Emissive Cat e la carta allenatore di Tamika Catchings.

: Festeggia la recente vittoria del campionato delle New York Liberty con nuove attrezzature per le feste, utili materiali di consumo e altre ricompense settimanali e stagionali. La Stagione 3 offre ricompense come il vestito di maglia di Rhyne Howard, il casco di Emissive Cat e la carta allenatore di Tamika Catchings. 2K Beats: Una playlist curata da A Boogie Wit da Hoodie presenta i brani di una serie di artisti come Lil Uzi Vert, Travis Scott e Sheff G, arricchendo l'esperienza di gioco con musica dinamica.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 3 di NBA 2K25 e sul lancio di NBA 2K25 MyTEAM, date un'occhiata all'ultimo aggiornamento Courtside Report.

NBA 2K25 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

