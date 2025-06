Napoli, caccia al bomber: Jonathan David in pole, ma Conte valuta altre opzioni

Il Napoli, fresco campione d'Italia, si lancia in un'estate di calciomercato alla ricerca del bomber ideale. Jonathan David è in cima alla lista, ma il direttore sportivo Giovanni Manna esplora anche altre opzioni per rinforzare un attacco che ha bisogno di maggiore incisività. Scopri le strategie della squadra partenopea per affrontare la prossima stagione!

Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto 2024-2025, si prepara a un'estate di calciomercato intensa per rafforzare il reparto offensivo. Nonostante il successo, la squadra ha chiuso la stagione con il sesto attacco del campionato, totalizzando 59 gol. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per garantire a Antonio Conte nuove soluzioni in attacco, considerando anche l'addio di Giovanni Simeone e l'incertezza sul futuro di Giacomo Raspadori.

Il club partenopeo ha già raggiunto un accordo con Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, reduce da un'esperienza prolifica al Lille con 109 gol in 232 presenze. David è un centravanti moderno, abile nel muoversi su tutto il fronte offensivo e nel finalizzare le azioni. L'operazione è in attesa del via libera definitivo da parte di Conte.

Tra i nomi più ambiti figura Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, autore di 97 gol in 102 presenze. Con 54 reti nell'ultima stagione, Gyökeres rappresenta un profilo di alto livello, ma la sua valutazione elevata e la forte concorrenza internazionale rendono l'operazione complessa.

Il Napoli monitora anche altri profili più accessibili. Darwin Núñez, uruguaiano del Liverpool, potrebbe lasciare i Reds dopo 40 gol in tre stagioni. Moise Kean, reduce da una stagione da 19 gol con la Fiorentina, ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro attiva dal 1 al 15 luglio.

In Serie A, piacciono Bonny del Parma, 21 anni e 6 gol nell'ultimo campionato, e Lorenzo Lucca dell'Udinese, 24 anni e 12 reti stagionali. Entrambi rappresentano opzioni giovani e di prospettiva per il reparto offensivo azzurro.

Il Napoli è determinato a rinforzare l'attacco per affrontare al meglio la prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata su più fronti. Con Romelu Lukaku già a disposizione, l'obiettivo è affiancargli un partner d'attacco in grado di garantire gol e qualità. Tra sogni e opportunità concrete, il mercato estivo si preannuncia cruciale per le ambizioni del club partenopeo.