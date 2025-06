Musetti punta a Wimbledon 2025: sfida al tempo per tornare in campo dopo l'infortunio

Lorenzo Musetti è al lavoro per recuperare la miglior forma in vista di Wimbledon 2025, dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro, colpito da una lesione all’adduttore sinistro, ha saltato il torneo del Queen’s – vinto dallo stesso Alcaraz – e ha cominciato ad allenarsi direttamente sui campi in erba del Regno Unito per prepararsi allo Slam londinese.

L’obiettivo è farsi trovare pronto per il primo turno di Wimbledon, in programma lunedì 30 giugno. Un vero e proprio conto alla rovescia, considerando che la finale è fissata per il 13 luglio. Musetti proverà così a iniziare al meglio la sua stagione sull’erba, dopo una prima parte di anno esaltante sulla terra rossa, culminata nella finale di Montecarlo e nelle semifinali di Roma e Parigi, tutte interrotte da problemi fisici.

La missione è anche difendere il prestigioso risultato ottenuto lo scorso anno a Wimbledon, dove raggiunse la semifinale e conquistò 1230 punti cruciali per la classifica ATP. Attualmente Musetti occupa il settimo posto nel ranking mondiale, posizione che ha perso di recente dopo non aver potuto difendere la finale del Queen’s 2024, persa allora contro lo statunitense Tommy Paul.

Il percorso di recupero è quindi cruciale non solo per la salute fisica dell’azzurro, ma anche per la corsa ai punti in vista della seconda parte di stagione, che lo vede tra i protagonisti più attesi del circuito.