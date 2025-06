GIGABYTE presenta AI TOP Utility 4.0 - Accessibilità rivoluzionata per l'IA locale

GIGABYTE, leader globale nelle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, è entusiasta di annunciare il lancio di AI TOP Utility 4.0: una piattaforma rivoluzionaria pensata per democratizzare l’intelligenza artificiale, rendendola accessibile a sviluppatori, creativi e imprese. Focalizzata sull’uso locale, sulla tutela della privacy dei dati e sulla semplicità d’uso, la nuova versione consente di sviluppare e implementare modelli di AI senza bisogno di scrivere codice o di affidarsi a infrastrutture cloud.

Novità della versione 4.0

Template di Machine Learning pronti all’uso

AI TOP Utility 4.0 introduce quattro workflow di apprendimento automatico preconfigurati, progettati per applicazioni specifiche nei seguenti settori:

Agricoltura : classificazione di immagini per identificare colture e frutti

: classificazione di immagini per identificare colture e frutti Industria : rilevamento oggetti per il controllo qualità

: rilevamento oggetti per il controllo qualità Sanità : segmentazione di immagini mediche

: segmentazione di immagini mediche Business: riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per l'automazione documentale

Convertitore di Modelli

Consente di convertire facilmente i modelli (es. .safetensors , .bin ) nel formato GGUF, ottimizzato per il deployment su dispositivi edge. Supporta un’ampia gamma di hardware e livelli di precisione, da FP32 a FP4.

Inferenza Locale

Esegui modelli avanzati direttamente dal desktop, grazie a un uso ottimizzato della memoria e a più modalità di inferenza, tra cui:

Hugging Face Transformers

llama.cpp Transformers

Quick Transformers

Privacy e Sicurezza dei Dati

Tutte le operazioni di AI con AI TOP Utility 4.0 avvengono in locale, eliminando i rischi legati alla trasmissione e all’archiviazione dei dati nel cloud. Gli utenti mantengono così il controllo totale sulle proprie informazioni sensibili, in linea con l’impegno di GIGABYTE per la protezione della privacy.

Integrazione Hardware Perfetta

La piattaforma è ottimizzata per l’intera gamma di hardware GIGABYTE—schede madri, schede grafiche e SSD—garantendo performance elevate e deployment AI efficiente. Un esempio concreto della filosofia Ultra Durable di GIGABYTE: soluzioni affidabili e ad alte prestazioni.

Interfaccia Intuitiva, Senza Codice

Grazie a un ambiente no-code, è possibile creare, addestrare e distribuire modelli AI in modo semplice e immediato, senza competenze tecniche avanzate. Questo rispecchia la missione di GIGABYTE: promuovere l’innovazione rendendola accessibile a tutti.

Intelligenza Artificiale per Tutti

Con AI TOP Utility 4.0, GIGABYTE conferma il proprio impegno a rendere l’intelligenza artificiale performante, sicura e locale alla portata di tutti: dal singolo creator alla grande azienda. Grazie a prodotti innovativi e affidabili, GIGABYTE continua a guidare l’evoluzione dell’AI computing accessibile.