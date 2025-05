GIGABYTE presenta AI TOP 100 Z890

GIGABYTE, brand leader a livello mondiale nel settore informatico, annuncia il lancio di AI TOP 100 Z890, un desktop ad alte prestazioni progettato per il gaming e il calcolo AI, ora ufficialmente disponibile negli Stati Uniti e in Canada. Dotato di componenti all’avanguardia e funzionalità AI integrate, AI TOP 100 Z890 garantisce prestazioni eccezionali per sviluppatori AI, content creator e gamer.

GIGABYTE estende ulteriormente la disponibilità globale di AI TOP 100 Z890 al mercato di Taiwan, offrendo agli utenti locali una soluzione AI plug-and-play pensata per carichi di lavoro di nuova generazione. Il sistema integra un processore Intel® Core™ Ultra 9 285K, una scheda madre Z890 AI TOP e una scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, garantendo prestazioni ottimali sia per il tuning di modelli AI su larga scala che per esperienze di gioco immersive.

Progettato per offrire performance estreme, AI TOP 100 Z890 combina il processore Intel® Core™ Ultra 9 285K, la scheda madre Z890 AI TOP e la GeForce RTX™ 5090 per gestire al meglio i carichi AI e il gaming ad alte prestazioni. Il sistema è fornito con Windows 11 preinstallato, pronto all’uso con un’installazione semplice e alimentazione standard.

Al cuore del sistema troviamo la CPU Intel® Core™ Ultra 9 285K con NPU AI Boost integrato, supportata da 128 GB di memoria DDR5 con tecnologia D5 Bionic Corsa di GIGABYTE e dalla scheda grafica GIGABYTE GeForce RTX™ 5090 WINDFORCE, compatibile con NVIDIA DLSS 4.0 e Multi Frame Generation. Il sistema include anche un SSD AORUS Gen4 7300 ultra-veloce e un’unità GIGABYTE AI TOP 100E da 320 GB, ideale per l’addestramento di grandi volumi di dati grazie a una resistenza fino a 150 volte superiore rispetto agli SSD standard (TBW). Il sistema di raffreddamento gioca un ruolo fondamentale sotto carichi intensi, grazie al dissipatore a liquido AORUS WATERFORCE II 360 e al case AORUS AC500G ST AI TOP, per un funzionamento stabile anche nelle condizioni più impegnative.

AI TOP Utility è un software completamente rinnovato e intuitivo per la gestione dei flussi di lavoro AI. Supporta l’offloading della memoria e il fine-tuning di LLM e LMM fino a 405 miliardi di parametri. L’utility consente di selezionare modelli AI con RAG, creare dataset, monitorare l’addestramento con una dashboard in tempo reale e validare i modelli. Inoltre, supporta il clustering multi-nodo tramite Thunderbolt ed Ethernet, offrendo agli utenti la possibilità di scalare le prestazioni in base alle necessità.

Il GIGABYTE AI TOP 100 Z890 è la scelta ideale per gamer, sviluppatori, ricercatori o appassionati di AI che cercano una soluzione pronta all’uso per il gaming e il calcolo avanzato. Visita il sito ufficiale GIGABYTE per consultare tutte le specifiche tecniche e maggiori informazioni.

Informazioni su GIGABYTEGIGABYTE è pioniere e leader nel mondo della tecnologia, che sfrutta la propria esperienza hardware, le innovazioni brevettate e la leadership di settore per creare, ispirare e innovare. Da oltre 30 anni è sinonimo di eccellenza premiata in tutto il mondo nei settori delle schede madri, schede grafiche, monitor, dispositivi di archiviazione e periferiche. GIGABYTE è inoltre un punto di riferimento nella community HPC, fornendo soluzioni per server e data center che accelerano il successo delle aziende. Sempre all'avanguardia nella tecnologia, GIGABYTE sviluppa soluzioni intelligenti che facilitano la digitalizzazione, dall’edge al cloud, consentendo di trasformare le informazioni digitali in valore economico e contribuendo al progresso dell’umanità: “Upgrade Your Life”.Per maggiori informazioni, visita il sito: https://www.gigabyte.com/