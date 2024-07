GIGABYTE AI TOP Utility reinventa la messa a punto dell'IA locale

GIGABYTE ha rilasciato l'esclusiva e rivoluzionaria AI TOP Utility di GIGABYTE. Con flussi di lavoro reinventati, un'interfaccia intuitiva e un monitoraggio dei progressi in tempo reale, AI TOP Utility fornisce un tocco reinventante di formazione e messa a punto del modello AI locale. È dotato di una varietà di tecnologie rivoluzionarie che possono essere facilmente adattate da principianti o esperti, per i più comuni LLM open source, ovunque, anche sulla tua scrivania.

GIGABYTE AI TOP è la soluzione completa per la messa a punto del modello AI locale. L’esecuzione della formazione locale sull’intelligenza artificiale e la messa a punto dei dati sensibili possono fornire relativamente maggiore privacy e sicurezza con la massima flessibilità e adattamento in tempo reale. Collocandosi con l'hardware GIGABYTE AI TOP e l'utilità AI TOP, è possibile risolvere i vincoli comuni dell'insufficienza della VRAM della GPU quando si tenta di eseguire la messa a punto dell'AI localmente. Con la scheda madre, l'alimentatore e l'SSD della serie GIGABYTE AI TOP, nonché con la linea di schede grafiche GIGABYTE che copre la serie NVIDIA GeForce RTX 40, la serie AMD Radeon RX 7900, le serie Radeon Pro W7900 e W7800, la dimensione della regolazione fine LLM open source può ora raggiungono fino a 236B e oltre.

In quanto ruolo chiave della soluzione GIGABYTE AI TOP, AI TOP Utility supporta la maggior parte dei modelli AI open source di alto livello per i principianti per avviare facilmente la propria messa a punto dell'AI con un'interfaccia utente intuitiva, caratterizzata da:

• Non sono necessarie competenze pregresse di programmazione IA per funzionare.

• Un design intuitivo della dashboard per il monitoraggio in tempo reale degli stati di caricamento dell'hardware e della qualità della formazione durante la messa a punto.

• L'interfaccia utente grafica intuitiva consente la comprensione immediata di informazioni complete.

• Supporta oltre 70 modelli backbone LLM open source attualmente su Hugging Face, pronti per essere sintonizzati su selezione.

• Opzioni predefinite di regolazione fine di facile utilizzo per scegliere tra alta precisione o priorità temporale senza la necessità di comprendere i dettagli dei parametri.

• Impostazioni di allenamento personalizzabili, che consentono agli utenti di regolare liberamente la direzione e i metodi di messa a punto.

L'utility AI TOP è ora pronta per il download. Per effettuare il download, visitare lapagina di GIGABYTE AI TOP o il sito Web del prodotto dell'hardware supportato da AI TOP Utility. Ottieni subito GIGABYTE AI TOP Utility e inizia la tua messa a punto dell'IA locale più semplice, intelligente ed efficiente.